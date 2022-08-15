去柬埔寨失聯2個月！健身教練「回LINE了」 眾一看發毛
近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵等等都有傳出，不過就算警方在機場加強宣導或發布文宣提醒，仍有民眾執意前往，一名網友就分享身邊健身教練的案例，並貼出Line對話截圖，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她認識某健身教練，由於賺錢賺太少，6月選擇到柬埔寨「淘金」，原PO透露「出發前我有拿新聞案例給他看，跟他說那邊都是詐騙集團，他說他自己心裡有底，詐騙集團也沒關係，能賺到錢就好，然後說機票是對方出的，他不去也不行；我只能跟他說護照自己保管好，不要交給別人，還幫他找外交部急難救助電話」。
怎料時間來到7月，有關柬埔寨的新聞在台灣越來越多，且情節嚴重，原PO開始陸續傳訊關心，不過對方遲遲沒有回應，直到近日，原PO又詢問「還活著嗎？」想不到對方竟秒回「沒事」，隨後再度消失，原PO感嘆「連是不是他本人回我訊息都無法確定，好好的一個人，就這樣消失了，可憐啊！」
貼文曝光後，網友紛紛回應「什麼能賺錢就好？這種心態完全無法同情」、「練的再壯也撐不過了」、「腳踏實地比較好，不要想要一夕致富」、「善良在當今社會變成種奢求」、「明知山有虎，偏向虎山行，為什麼呢」、「只回沒事兩個字，看來出事了」、「這個回應有點恐怖」。（編輯：張志浩）