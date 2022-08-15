立委趙正宇、蘇震清、主任余學洋等3人 北檢今提上訴
跨黨派立委集體涉貪案，無黨籍立委趙正宇因為家中被發現有920萬元現金，被控財產來源不明罪，但北院調查，趙正宇夫妻的收入就破2339萬元，日前判決無罪，台北地檢署今（15）日針對趙正宇財產來源不明無罪、立委蘇震清及辦公室主任余學洋涉案部分提起上訴。
檢方認為，應以「個案」事證評估趙正宇增加的財產與收入是否顯不相當，而非以增加的財產「總額」超過最近一年度合併申報的綜合所得總額作為有罪與否的判斷，一審對「財產增加與其收入顯不相當」要件的認定有誤，提起上訴。
檢方認定，蘇震清涉收賄2580萬元，廖國棟790萬元，陳超明100萬元，徐永明涉期約收賄200萬元；蘇、廖、陳的國會辦公室主任余學洋、丁復華、梁文一也各收賄50萬至180萬元，共起訴12人。
不過，一審認為，蘇震清是直接聯絡前太流公司董事長李恆隆，沒有讓余經手，雖然余早在2016年就知道蘇向李收賄，但未說破也未參與；李恆隆陸續給付余的124萬元，是余提供李太流相關資訊、提供建議的酬勞，加上余不是公務員，因此獲判無罪。
檢方認為，蘇震清、余學洋是互相利用關係，余還是蘇的智囊團成員，2人主觀上應有收賄的犯意聯絡，且一審宣告沒收蘇的犯罪所得金額酌減1000萬元，不服蘇、余的一審判決，因此提起上訴。