預售屋交屋延宕誰有利？代銷業者真心話：拖延反而虧更大

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這位不具名的房地產代銷業者指出，建商在申請建照時，會依照建案規劃規模、樓層算出完工時間提交給主管機關，這個日期都必須明確標示在施工告示牌（俗稱「綠牌」）及合約中，在工地外面就可以看到。不過實務上如果越快完工，對建商資金周轉其實更有利，所以通常代銷業者會依照建商給的工程進度表，「口頭」向消費者承諾大約可以提前在哪個時間點完工，「這就是容易造成爭議的地方。」
該名業者說，施工過程中有時候碰到環保、天候、工安意外，或是使用執照申請卡關等不可抗拒的因素導致工程延宕。以過去兩年來說，因為疫情爆發加上缺工缺料問題越來越大，很多工程進度都被迫延後，這也影響了建商產權移轉與消費者貸款的進度，「北部地區、尤其大台北確實有聽過延後一點的情況，大的delay比較少見，畢竟北部管理上會比較嚴格。相對來說，中南部聽過比較多這類型問題（延後交屋爭議）。」
建商延誤得舉證 僅少數能成立
台灣住宅品質消費者保護協會顧問吳翃毅則表示，環保是建商在施工開始之前就應該做好的，而工安意外也是建商的問題，並不能歸咎於消費者。天候因素是在施工過程中比較常見的，也是少數能成為延後交屋的理由，但也僅能針對結構體、灌漿工程的部分，已經完成結構工程的不能再主張天候因素。
吳翃毅也提醒消費者，如果建商要以天候為延遲理由，消費者可以要求建商提出證明，例如每1天的天候資料，或是當天氣象局天氣預報說明。「大樓剛好要灌漿的當天下大雨，那就可以為適當的理由；但如果下大雨當天，工程進度是剛好要做室內樓梯，或是貼磚，那就不應該成為理由。」
代銷業者強調，一般正派經營的代銷公司，都會說明清楚「承諾日期」與「實際交屋日期」或許會有落差，但有些比較小型或投機的業者可能就會隱晦不說。要避免這樣的誤會，消費者最好下訂簽約之前，先跑一趟工地看看進度，確認告示牌上的完工日期是否與合約一樣；另一方面，就是慎選知名度較高的建商品牌或代銷公司，通常大型業者不敢亂來；最後是合約務必要看清楚，等到下手買了之後也要定期關心一下工程進度，確認有無按照合約交付工程進度款，就能避免糾紛。
高雄市政府主任消保官殷茂乾建議，房屋興建過程中有許多無法預測的因素，是當時簽約時不會知道的，消費者和建商都應該為對方著想，遇到爭議兩邊各退一步，應該誠懇到提出說明，「誠實以對」才比較有機會達到共識。