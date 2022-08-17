預售屋糾紛藏細節裡！交屋保留款5%變5萬：硬吞後悔莫及

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根據內政部公告的《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》中的第13條規定，買方有權於自備款部分保留「房地總價5%」作為交屋保留款，於完成修繕並經雙方複驗合格後支付。但民眾Michael在新北市購買的預售屋，簽約後竟發現合約上的交屋保留款變成「5萬」，「總價5%」差很多。事後他向代銷反映時，發覺建商的態度很硬，就是不願意依法調整。
Michael說，當時希望可以聯合其他住戶一起爭取把5萬變回5％。沒想到，有些住戶拒絕參與，「因為他們認為建商比較大，所以該聽建商的，甚至有些認為5萬是合理的。」雖然深受打擊，但Michael沒有放棄，堅持向地政局檢舉建商，最終才成功將合約的5萬改回5%，也讓整棟住戶的交屋保留款都回歸法令規定。
Michael強調，很多消費者其實都會「怕建商」，覺得去申訴會被刁難，然後得罪了建商反而讓自己房子的施工品質下降，但如果事前不爭取，事後碰到問題只會更大，這也是我堅持要去投訴的原因。吳翃毅也提醒，消費者一定要記得，「交屋保留款一定是5%，可以更多，但絕對不能少」，因為許多消費者只會記得「5」這個數字，因此才有些偷吃步的建商會把交屋保留款改成「5萬」，這點消費者千萬要要特別注意。
公設被迫點交 民眾無奈只能硬吞
另一個案例張小姐，則是看到契約書中提及：「自召集第一次區分所有權人會議屆滿二個月時，視為已由全體分所有權人點收接管移交完成，甲方無條件同意乙方得逕為結束代管責任。」這條文意味著，房子的公設不管住戶有沒有人不滿意，最終一定要簽同意點交。
張小姐說，這是相當不合理的要求，不管建商是否有偷工減料，住戶都求償無門。「建商根本是在利用住戶，因為很多住戶不知道法條，也不會把契約書看完！」當她和代銷反映，業者也只有含糊答覆、一笑置之，並沒有給完整的說法。而她原本也希望串連其他所有權人向建商抗爭，但多數人都不太在意，最終也只能放棄。
吳翃毅表示，這項條文其實非常不合理，區分所有權人會議屆滿二個月 ，與公共設施部份根本沒有關係，若建商不妥善修補公共設施，屋主可依照《公平交易法》25條。《公寓大厦管理條例》第57條明文規定關於點交事項來要求改善，「不是建商說了算才對！」有部份不肖建商契約會這樣「自爽條款」，意即建商自管委會成立即喪失代管人身分，其實這類條款已經違反《民法》第71條及《公寓大厦管理條例》57條規定，應為無效。
消費者是弱勢 事後爭取事倍功半
《住展雜誌》研發長何世昌指出，在與建商交涉爭議的過程中，消費者通常都處在弱勢，理論上雖然站得住腳，但多數人為了能拿到房子，多少還是會有退讓，「畢竟房子還沒到手前，建商能用的手段很多，加上現在房價漲得兇，更是有恃無恐！」消費者在爭取自己的權益時，必須先確認自己的目的，如果只是想拿到部分補償，可以跟建商協調例如送個家電、部分裝潢等，但如果真的覺得不合理，建議直接提告會更有效。
消保處消保官王德明說，買房最重要的就是要了解契約書，把契約書帶回家看，一方面讓你能清楚了解裡面的法條，能和網路上的內政部範例契約書做對比，另一方面也能讓你冷靜下來，花一點時間認真思考要不要買這間房。「魔鬼藏在細節裡」，很多似是而非的條文，如果真的不懂，一定要請教專業律師或相關單位專家，不要簽約之後再來懊悔。