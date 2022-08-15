沒買票還佔位！網美怨高鐵反被罵爆　尪道歉：是我們無知

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網美的發文被老公轉發到爆怨公社，寫說「沒有要討拍，但是六歲免票是讓兒童要自己站著的意思嗎？」言下之意似乎不是討拍，而是想要聲討高鐵。然而文章發出後卻風向大逆風一面倒，網友紛紛留言罵爆，「刷新我的三觀」、「就寫不佔位免費了，那你們去坐，不就是佔位」、「我是媽媽，我不想讓小孩坐車那麼難過，我一定會買一張兒童票給他有坐位」、「自己觀念不正確還要檢討別人」。
眼見罵聲不斷，網美老公趕緊將原本的文章刪掉，重新發了篇道歉文，一開頭就對先列車長說抱歉，「是我們讓自己出糗還怪到您頭上..希望您原諒無知的我們」，接著自我反省表示，一開始就該買兒子的票，畢竟他也快六歲了，自己有個位置是比較好的，「我們以為沒人的位置可以坐，是錯誤的觀念，這個地方沒做好，甚至給大家錯誤的示範，在這邊跟大家道歉」。
而對於轉貼到爆怨公社導致事情鬧大，網美老公也自我檢討，「一開始我在爆料貼文實屬不妥，還貼了車票的班次，本來只想證明有買票，結果變成要公審誰一樣..我自知有理虧的地方，卻刪文的太晚，也是被打腫的無可厚非」。最後再次向大家道歉，「謝謝昨晚一直到現在不吝指正的各位，抱歉佔用大家寶貴時間～真的非常抱歉」。（編輯：倪浩軒）