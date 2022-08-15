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沒買票還佔位！網美怨高鐵反被罵爆　尪道歉：是我們無知

▲高雄有位網美帶6歲兒子搭高鐵被要求補票，發文抱怨高鐵把自己氣哭，結果風向一面倒挨轟。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲高雄有位網美帶6歲兒子搭高鐵被要求補票，發文抱怨高鐵把自己氣哭，結果風向一面倒挨轟。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 14:02:13

有位家住高雄的外拍模特兒網美，日前帶著6歲兒子搭乘高鐵，高鐵規定「未佔位」的兒童可以免票，但是這位網美讓自己兒子坐在位子上，於是列車長來查票後要求補票，結果網美卻抱怨「為什麼沒人坐的空座位不能讓我們先坐一下」，還稱自己因此「被氣哭」。不過，文章被分享到爆料公社後，風向大逆風，網友一面倒砲轟網美根本在秀下限，網美老公今（15）早趕緊發文道歉，並向列車長請求原諒，「希望您原諒無知的我們！」

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本來這位網美只是在個人IG上發文抱怨，透露自己帶6歲兒子被要求補票，聲稱是「坐高鐵以來，遇過最最最糟糕的事」，說自己因此被氣哭，還抱怨列車長「態度不好」，更說6歲兒子也跟著傷心大哭，讓她大讚兒子「好貼心」。

網美的發文被老公轉發到爆怨公社，寫說「沒有要討拍，但是六歲免票是讓兒童要自己站著的意思嗎？」言下之意似乎不是討拍，而是想要聲討高鐵。然而文章發出後卻風向大逆風一面倒，網友紛紛留言罵爆，「刷新我的三觀」、「就寫不佔位免費了，那你們去坐，不就是佔位」、「我是媽媽，我不想讓小孩坐車那麼難過，我一定會買一張兒童票給他有坐位」、「自己觀念不正確還要檢討別人」。

眼見罵聲不斷，網美老公趕緊將原本的文章刪掉，重新發了篇道歉文，一開頭就對先列車長說抱歉，「是我們讓自己出糗還怪到您頭上..希望您原諒無知的我們」，接著自我反省表示，一開始就該買兒子的票，畢竟他也快六歲了，自己有個位置是比較好的，「我們以為沒人的位置可以坐，是錯誤的觀念，這個地方沒做好，甚至給大家錯誤的示範，在這邊跟大家道歉」。

而對於轉貼到爆怨公社導致事情鬧大，網美老公也自我檢討，「一開始我在爆料貼文實屬不妥，還貼了車票的班次，本來只想證明有買票，結果變成要公審誰一樣..我自知有理虧的地方，卻刪文的太晚，也是被打腫的無可厚非」。最後再次向大家道歉，「謝謝昨晚一直到現在不吝指正的各位，抱歉佔用大家寶貴時間～真的非常抱歉」。（編輯：倪浩軒）

▲網美帶6歲兒子搭高鐵被要求補票，爆怨高鐵把自己氣哭，但風向一面倒挨轟，老公也出來發文道歉。（圖／翻攝自爆怨公社二社臉書）
▲網美帶6歲兒子搭高鐵被要求補票，爆怨高鐵把自己氣哭，但風向一面倒挨轟，老公也出來發文道歉。（圖／翻攝自爆怨公社二社臉書）

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