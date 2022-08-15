柬埔寨煉獄！女剛生1子又懷孕 台82名酒店小姐全遭騙去
柬埔寨詐騙案近期鬧得沸沸揚揚，許多人以為到柬埔寨能得到高薪工作，最後卻落得被虐待、回不了國，甚至在當地身亡的命運，對此就有消息爆出，柬埔寨的人口販子竟找上台灣酒店經紀合作，詐騙了82名酒店小姐到當地，讓她們深陷悲慘命運。
GASO國際救援組織成員Jason近日在節目《驚爆新聞線》中分享，過去主要是大陸人被騙去柬埔寨居多，因此成立了一支「中柬義工隊」負責救援，期間救人無數，還曾救出一名女孩身懷六甲，身邊還帶著一名1歲多的小孩。
沒想到，中柬義工隊現在卻已解散，據悉是轉為地下行動，原因是中柬義工隊過去曾救出一名血奴，被抽了8次血，在柬埔寨當地奄奄一息，被救出時引發國際關注，瞬間造成輿論轟動。
沒想到之中卻有不知名人士賄賂受害者要求封口，最後受害者反咬一口，聲稱自己沒有受到傷害，柬國政府就以「妨礙司法公正」及「傷害中柬友誼」為由，反告中柬義工隊及當初救人的醫生，導致如今沒人敢再進行救援。
而資深媒體人王瑞德則透露，台灣近幾年因疫情影響，八大行業受到嚴重衝擊，柬埔寨詐騙方和酒店經紀合作，看準小姐需要養家糊口，竟聲稱有高級伴遊的工作，伴遊費一天高達新台幣10萬元，總共誘騙了82名台灣的酒店小姐到當地，短短3個月內海撈5000多萬元，詐騙手法不斷變換。（編輯：賴禹妡）