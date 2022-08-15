Google還能幫忙寫作業？她「1招」秒解數學題 爸媽傻了
近期適逢暑假，為了孩子的學習成效，許多家長常會跟著一起做功課、複習考題，並希望能藉此拉近與孩子的距離，在他們的成長階段留下溫暖的回憶，不過一些看似簡單的學校功課，卻也常讓爸爸媽媽們頭痛萬分，不過日本一位爸爸分享，自己的女兒竟然使用「Google Lens」（智慧鏡頭）來解題，完整過程讓他大吃一驚。
近日推特瘋傳這位日本爸爸的貼文，他表示自己從女兒那裡聽到的一個令人驚訝的事實，就是當你「利用Google相機拍攝數學作業時，它就會引導你找到正確答案」，只見原PO附上的影片中，手機先是打開Google，並點擊相機搜尋進入拍照模式，隨後拍下作業，再把數學題型框起來，Google Lens就會辨識、給予解答，甚至連解題步驟都能呈現。
如此驚人的發現，竟然是從自己的女兒口中得知，錯愕的原PO更透露「Google上甚至還能看見某些有關作業的『特定標籤』，這意味著有多人用這功能來解題，我想我該重新想想，在這種情況下，設計作業的意義到底在哪裡 ？」
貼文一出，全球已超過208萬此觀看，轉發人數也相當驚人，網友紛紛回應「哇...還有這招喔」、「為什麼我那個年代沒有這玩意」、「幾年後的日本，媽媽會叫你問谷歌老師」、「我敢肯定，有人會照原樣複製答案，實際上還是完全沒學到東西」、「反正到考試時，自己就會後悔了」。
據了解，Google Lens中文名稱為「Google智慧型鏡頭」，是Google在2017年發布的應用程式，只要將手機相機拍攝某個物體時，Google Lens就會嘗試辨識該物體或文字，並且顯示相關搜尋結果和資訊。（編輯：張志浩）