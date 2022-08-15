他傳訊息給主管「多按2個鍵」！網一看同情搖頭：沒救了
職場時常有許多眉角要小心，尤其是面對上司更要注意態度，近日就有一名網友求救，他回覆主管訊息時，在句尾加了「==」的符號，讓他傳完感到非常緊張，貼文曝光後，不少網友看了直搖頭，同情喊：「這個沒救了。」
該名網友今（15）日在PTT貼文，他以「給主管的訊息不小心加了表情」為題，表示前一天晚上主管在追報告，他弄到快9點終於搞定，寄給主管後還特地傳Line通知對方，沒想到快11點時，主管又問他報告什麼時候做好，原PO當場傻眼回「剛剛9點已經寄了==」，不過睡前滑手機時，突然想到這樣回話會有問題，回去看發現主管也已讀了，讓他有些不知所措。
貼文一出，網友紛紛搖頭留言，「準備捲舖蓋吧」、「黑到發亮」、「可以去便利商店要紙箱」、「老闆：你被fire了XD」、「完蛋了，先開104」、「挖這個沒救了」、「你可以去找人資了」，還有人搞笑回，「==沒加空格，你完蛋了」、「沒加空格，真的保重」、「老闆是空格派，你完了」、「完了，沒加空格，準備失業吧」。
不過，也有網友安慰，「沒差，主管應該不會這麼小心眼」、「不看在那邊瞎問，有回就很好了」、「主管自己眼殘沒看到，沒資格生氣」、「會在意這種芝麻蒜皮小事的，還能當主管喔」。（編輯：賴禹妡）