火鍋外送不敢吃！網見「包裝」全吐了 店家：外送員亂放
台灣外送風氣盛行，對於餐點如何包裝，許多店家早有自己的方法，讓餐點能毫髮無傷且完整的送到客戶手上送。對此，一名網友就抱怨，他叫了5碗的火鍋，結果送來餐點通通破掉，全部混在一起，更讓他傻眼的是，店家卻聲稱不太能發生，更疑似把責任怪到外送員身上，讓大家看了相當無言。
臉書社團《爆怨公社》13日，一名網友PO文敘述，當天中午和同事們透過熊貓外送叫了5個火鍋，結果送來後的慘況讓他大翻白眼，「5個鍋全部混部混在一起，超像ㄆㄣ（餿水）」結果大家都不敢吃，只好另外再買午餐。可以從畫面看到，包火鍋的塑膠袋完全熱到破掉，紙碗也通通扭曲，因疊起來的關係，整個湯水都溢出來，模樣慘不忍睹。
這讓原PO質疑，「一般外帶小火鍋不都是裝在耐熱袋然後綁起來放到紙碗嗎？而且5個鍋放在同一袋感覺就是不安全啊！怎麼店家直接將湯、料放進紙碗鋪一個袋子然後就蓋上，這樣真的不會灑出來嗎？」更扯的是，店家竟回應「我們都有用隔板、湯杯架架住，不太可能會有您說的這種情形，除非外送員隨意放，然後倒了也不跟店家說。」
最後原PO無奈直呼「店家的回覆感覺都推到外送員，抱怨自己不該訂這家，火火鍋竟然是疊起來的！」網友紛紛痛批，「第一次看到用飲料杯的」、「就想省成本啊，懂做的一定都會用耐熱袋」、「通常都會用耐熱袋放紙碗內，這種過熱一定會爆開，包材不當」、「火鍋外帶，店家還用這種省成本省耐熱袋的方式…火鍋高溫直接裝紙碗一定軟掉爆開啊..還好意思推給外送員」、「這樣的紙碗會軟，外送員壓車過彎左轉右閃就變形了」、「直接用紙碗裝，是在考驗外送員還是考驗道路品質？」。（編輯：詹鎰睿）