26歲科技男「意外考上」醫學系！網吐中肯建議：快點去讀
大學的科系可能直接影響未來職涯發展，其中「醫學系」被認為畢業即有好出路，加上醫師薪水高，成為許多資優生的第一志願，不過近日一名已經26歲，且在科技公司任職的網友分享，自己因緣際會下，今年意外考上醫學系，但對於是否前往就讀感到困擾，網友紛紛給予建議。
原PO在Dcard「考試板」以「裸考上醫學系要去唸嗎？」為題發文，他表示「本人今年分科測驗，想說報個名跟家教生一起上考場，因為平常有在教學，所以沒特別做準備就去考了，結果分發結果上了某醫學系，只是本人已在科技公司工作了，念醫學系真的不在計畫中，又要好幾年時間，今年已26歲，不知去唸划算嗎？」
貼文一出引發熱議，多數網友建議原PO應該去就讀，「絕對划算，社會地位、生活品質、薪水都比工程師好」、「建議去念醫。除非你科技業有把握做到主管一路升，醫生做到60+都沒問題，有興趣做研究的話也可以在學校教課」、「你在科技業待過，目前應該也不缺錢，對醫生懷抱憧憬就去吧」、「如果想挑戰當然可以，沒有什麼划算不划算，只要確定經濟上沒問題，剩下的只是選擇自己想要的人生」。
不過也有網友直言，「不划算，唸書+實習出來都至少35了」、「這年紀，不值得吧」、「科技業薪水不好嗎？別想不開了」、「醫生上學就要花很多錢 然後還要實習 再花個好幾年才能爬上主治 實習的時候日夜顛倒 錢也沒很多 要想清楚喔！」（編輯：張志浩）