COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柬埔寨詐騙頻傳！外景主持人羅平嘆：可怕是人心不是國家

▲藝人羅平曾主持外景節目，近日於臉書感嘆柬埔寨詐騙事件。（圖／翻攝自羅平臉書）
▲藝人羅平曾主持外景節目，近日於臉書感嘆柬埔寨詐騙事件。（圖／翻攝自羅平臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 18:02:21

近日屢屢傳出台人為了求高薪，到柬埔寨等東南亞國家打工，卻遭詐騙、囚禁甚至送命的案件，引發社會高度討論。而身為旅遊外景節目住持人的羅平，日前就在個人臉書感嘆發文，表示柬埔寨的西港（西哈努克港）原本只是單純的小漁村，未料現在「已經完全不是我腦海中記憶的樣子」，並呼籲大家加衡量自己的所聽所聞！

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅平在臉書表示，柬埔寨、西港這些關鍵字最近天天都會在新聞裡聽到，身為外景主持人的他，從小就喜歡聽歷史故事，希望能透過旅遊欣賞不同的世界，「因此2016年踏上尋找高棉文化的歷史遺跡，也是跟老婆（當時還是女朋友）我們第一個約會的地方」。

▲羅平曾經回憶柬埔寨的西哈努克港（西港）是個美麗的小漁村，沒想到現在已完全變了樣。（圖／翻攝自羅平臉書）
▲羅平曾經回憶柬埔寨的西哈努克港（西港）是個美麗的小漁村，沒想到現在已完全變了樣。（圖／翻攝自羅平臉書）
羅平也回憶，當時意外發現的西哈努克港（西港），只是一個單純又美麗的小魚村，有漂亮的海灘，還有很多類似肉粽的美食。想不到才是是事隔幾年，現在竟然在新聞媒體上看到西港，卻已經完全變了樣，有這麼多駭人聽聞的事件頻傳，讓曾經去過的他特別注意又感慨它現在改變的樣貌，「西港已經完全不是我腦海中記憶的樣子……真的奉勸想去工作的朋友衡量自己的所聽所聞，世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化，別輕易的受騙了……」。

▲羅平表示「世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化，別輕易的受騙了」。（圖／翻攝自羅平臉書）
▲羅平表示「世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化，別輕易的受騙了」。（圖／翻攝自羅平臉書）
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應：「明明就是個好地方，被這些人搞得烏煙瘴氣的。可惜」、「柬埔寨當地的人大部份純樸善良，因為窮困外資注入污染這美麗的國家」、「真的世界變得好快」、「真的。我印象中的柬埔寨也是很美的，人民很純樸。特別看到吳哥窟的時候也是非常的驚訝」、「你的感觸也讓我想起以前在那裡的時候，過分貪婪和慾望危害了很多自然，曾經在那裡工作一年，看到的經歷的已面目全非。新聞報導的確實是真的在發生，只是社區越快速發展，人類的生命就越被踐踏了。希望大家多多愛惜自己，多多注意」，同時也有人提醒：「天底下真的沒有白吃的午餐，希望不要再有人被騙了」、「沒有白吃的午餐與不勞而獲的東西」。（編輯：陳珮瑜）


戳破柬埔寨陷阱！「暗黑盲點」人妻一句突破：當地先發財

柬埔寨煉獄！女剛生1子又懷孕　台82名酒店小姐全遭騙去

去柬埔寨失聯2個月！健身教練「回LINE了」　眾一看發毛

最兇國文老師怒嗆「去柬埔寨的人貪又笨」：造成社會負擔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀