柬埔寨詐騙頻傳！外景主持人羅平嘆：可怕是人心不是國家

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羅平也回憶，當時意外發現的西哈努克港（西港），只是一個單純又美麗的小魚村，有漂亮的海灘，還有很多類似肉粽的美食。想不到才是是事隔幾年，現在竟然在新聞媒體上看到西港，卻已經完全變了樣，有這麼多駭人聽聞的事件頻傳，讓曾經去過的他特別注意又感慨它現在改變的樣貌，「西港已經完全不是我腦海中記憶的樣子……真的奉勸想去工作的朋友衡量自己的所聽所聞，世界的改變太快，可怕的是人心，不是這個國家或文化，別輕易的受騙了……」。
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應：「明明就是個好地方，被這些人搞得烏煙瘴氣的。可惜」、「柬埔寨當地的人大部份純樸善良，因為窮困外資注入污染這美麗的國家」、「真的世界變得好快」、「真的。我印象中的柬埔寨也是很美的，人民很純樸。特別看到吳哥窟的時候也是非常的驚訝」、「你的感觸也讓我想起以前在那裡的時候，過分貪婪和慾望危害了很多自然，曾經在那裡工作一年，看到的經歷的已面目全非。新聞報導的確實是真的在發生，只是社區越快速發展，人類的生命就越被踐踏了。希望大家多多愛惜自己，多多注意」，同時也有人提醒：「天底下真的沒有白吃的午餐，希望不要再有人被騙了」、「沒有白吃的午餐與不勞而獲的東西」。（編輯：陳珮瑜）