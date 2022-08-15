金髮正妹頭痛4年！來台灣「只看2次醫生」　結局感動萬人

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不過Maria提到，但她長年的偏頭痛問題總是困擾她，所以也決定在台灣看醫生，一開始先到某間大醫院並照了腦波圖才得知，自己大腦並沒有問題，後來在實驗室夥伴的建議下，她跑去看了台灣的中醫診所，也吃了特殊的藥粉包，「我的運氣很不錯，因為我的偏頭痛問題不見了，你們沒辦法想像我有多開心」。
這讓Maria忍不住大讚，台灣醫療體系的效率很棒，因為在愛沙尼亞看病，得先和醫生預約，而且還得等上好幾個月才能真正看診，因此像一般的小感冒，通常都是先待在家裡等感冒好，又或者是找家庭醫生處理，雖然愛沙尼亞的健保是政府支付的，一般小手術也是免費，但等待的時間實在太久，而且看個牙醫也很貴，健保也沒給付這部分。
但在台灣想看個牙醫，卻可以快速預約一下就好了，而一些簡單的症狀也可以去在地診所處理就好，即便有需要到大醫院，也不用像愛沙尼亞一樣等上好幾個月。Maria大讚，台灣如此的效率，不僅還能幫助患者減輕焦慮，還能快速處理問題。
最後Maria不捨表示，「當你們看到這影片，我差不多要離開台灣！」她強調，並非不愛台灣，而是也該開始自己人生的下個章節，「我在台灣遇見了很多很棒的人，我會想念你們每個人，台灣永遠在我心中有一個特別的位置，有朝一日，我希望能再回來，謝謝台灣的照顧，拜拜！」。
截稿前，影片湧入近8萬人觀看，網友們紛紛感動獻上祝福「很開心聽妳說偏頭痛治好了，也非常歡迎妳再來台灣玩」、「不僅在一個禮拜內就解決了她困擾多年的偏頭痛」、「希望有機會再度來到台灣」、「歡迎妳有機會再回來臺灣喔！」「愛沙尼亞也是小而美的國度！」「這一定是很棒的經驗」、「恭喜痊癒！也歡迎妳來台灣！」（編輯：詹鎰睿）