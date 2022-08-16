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柬埔寨女婿發聲！嗆「台灣人好吃懶做」　網讚最強勸世文

▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／航警局提供）
▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／航警局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 07:20:35

近日頻傳柬埔寨跨國詐騙案例，不少台灣人受到高薪誘惑影響，被拐騙到當地淪為「豬仔」，即便警方以及媒體大力宣導，依舊還是有人抵擋不住高薪誘惑堅持出國，令人感嘆。近日，就有與柬埔寨女子結婚的男網友忍不住出面喊話，不僅揭露柬埔寨當地薪資情況，也說重話表示「台灣一堆人好吃懶做，想要一步登天分明是垃圾、無能」被不少網友讚爆稱是「最強勸世文」，引起話題。

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一名男子在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「我跟柬埔寨籍老婆結婚10年，往年都會回去兩三次，但近年因為疫情所以沒回去，老婆也都會透過網路跟當地家人閒話家常，但最近談到跨國詐騙的問題時，柬埔寨那裡的家人都快要笑死了！

▲律師李怡貞就表示，跨國騙局被踢爆以後，柬埔寨的「招募廣告」似乎也有些轉變，甚至會特別標示「回得去台灣」，不過她也點出關鍵，也讓網友讚翻。（示意圖／Pixabay）
▲一名柬埔寨女婿出面揭露當地薪資情況，直言「台灣人一堆好吃懶做，想要一步登天」根本是「垃圾、無能」。（示意圖／Pixabay）
男子解釋「柬埔寨當地的普遍薪資大約為200元到300元美金（約新台幣6,000元到9,000元）；如果是主管職位，可能會領到400到500元美金（約新台幣1萬2,000元到1萬5,000元），然而仔細看那些詐騙集團開出的薪水都是2500元美金（約新台幣7萬5,000元）起跳，想請問這麼高的薪水都可以在當地請幾個人了，會上當的人，你又覺得你自己有什麼能力跟資格去配得起這種高薪？

男子提到「無論在資訊、知識方面，柬埔寨都遠比台灣落後，也相當貧窮，當地偷竊、強盜等案件頻傳，甚至警察還會伸手收錢，不明白為何有人會被騙去淘金？」男子直言「老婆的姊姊當初來台，覺得遍地是黃金，一天做4份工作，每個月領6到8萬元，但台灣卻有一群人好吃懶做，想著一步登天，分明是無能、垃圾，在台灣都賺不到錢了，還異想天開去國外淘金，天真也要有個樣子好嗎？

▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，被我國政府營救。（圖／Pixabay）
▲柬埔寨詐騙事件頻傳，然而即便警方大力宣導、社群瘋傳受困案例，仍有人堅持要出國淘金。（圖／Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「目前為止講得最重但卻最能點醒人的一篇文.....傳給那些現在都還想去柬埔寨的人吧.....」、「剛開始很同情....但到現在資訊這麼多還是有人想去，那就真的Sorry了...」、「好文推一波啊！適合當成最強警世文」、「罵得難聽，但良藥苦口」、「最中肯的就是在台灣都賺不到錢了，到底覺得自己哪裡有資格配得起一個月7萬以上的薪水啊？」、「說得太好了，現在一堆異想天開，以為錢好賺？」（編輯：張嘉哲）

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