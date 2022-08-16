柬埔寨女婿發聲！嗆「台灣人好吃懶做」　網讚最強勸世文

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男子解釋「柬埔寨當地的普遍薪資大約為200元到300元美金（約新台幣6,000元到9,000元）；如果是主管職位，可能會領到400到500元美金（約新台幣1萬2,000元到1萬5,000元），然而仔細看那些詐騙集團開出的薪水都是2500元美金（約新台幣7萬5,000元）起跳，想請問這麼高的薪水都可以在當地請幾個人了，會上當的人，你又覺得你自己有什麼能力跟資格去配得起這種高薪？」
男子提到「無論在資訊、知識方面，柬埔寨都遠比台灣落後，也相當貧窮，當地偷竊、強盜等案件頻傳，甚至警察還會伸手收錢，不明白為何有人會被騙去淘金？」男子直言「老婆的姊姊當初來台，覺得遍地是黃金，一天做4份工作，每個月領6到8萬元，但台灣卻有一群人好吃懶做，想著一步登天，分明是無能、垃圾，在台灣都賺不到錢了，還異想天開去國外淘金，天真也要有個樣子好嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「目前為止講得最重但卻最能點醒人的一篇文.....傳給那些現在都還想去柬埔寨的人吧.....」、「剛開始很同情....但到現在資訊這麼多還是有人想去，那就真的Sorry了...」、「好文推一波啊！適合當成最強警世文」、「罵得難聽，但良藥苦口」、「最中肯的就是在台灣都賺不到錢了，到底覺得自己哪裡有資格配得起一個月7萬以上的薪水啊？」、「說得太好了，現在一堆異想天開，以為錢好賺？」（編輯：張嘉哲）