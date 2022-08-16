阿翰「房東阿姨」衣服找到了！真正價格網傻眼：實在有錢
知名YouTuber阿翰擅長模仿各式各樣的角色，其過去也開創不少經典人物，包括算命阿姨廖麗芳、房東阿姨、阮月嬌、可柔學姊等等，每每新作品上架都會掀起討論。近日，阿翰上傳房東阿姨續集，結果沒想到就有網友意外在路邊發現阿翰「房東阿姨」角色的同款衣服，一看價格讓網友全驚呆，掀起熱議。
從阿翰以前到現在「房東阿姨」系列的影片，都可以看見阿翰穿著一件中間是紅色橘色相間格子、旁邊則是藏青色的衣服，整體看起來就是一個非常耀眼的穿著，讓不少網友每次看到阿翰飾演的房東阿姨後，都表示相當有既視感，搭配浮誇的吹捧自己房子的台詞，讓人很容易進入情境內。
然而，近日就有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「在路上發現阿翰房東阿姨聯名款」只見貼出的照片，一間服飾店外頭三個衣架桿一字排開，其中中間這排的第一件，竟然就正巧撞衫阿翰飾演的房東阿姨，且上頭標價還寫著「優蕾絲！降價！580元起！」
貼文一出，網友紛紛回應「哭啊！還以為100的勒！是不是就說房東阿姨都很有錢XD」、「我去UQ買都不用580了，房東阿姨太任性了吧」、「放大來看，房東阿姨這件580元(起)噢！高檔貨來著」、「原來這件是高檔貨....失敬了房東阿姨」、「老闆娘推銷台詞會不會是：人家在拍片的很多都穿這件XDD」、「太好笑，原來這件要580元起，真的好奢華」、「這個款式580也太貴...我一直以為是市場隨便買的百元裝」、「笑到不行，我一定要傳給阿翰看」。（編輯：張嘉哲）