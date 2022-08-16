台灣IG網美驚險逃出柬埔寨！爆反詐組織「拒救台人」真相
日前美國非營利組織「全球反詐騙組織（GASO）」發出公告，透露拒絕受理前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，引起廣大熱烈討論，甚至因為該言論引發救援組織是否為真的討論。近日，就有一名被從柬埔寨救出的台灣IG網美談論此事，透露擔保她出來的是一位大陸人，不斷牽扯政治色彩，並不是不感謝他們，而是一說到台獨，他們就發瘋似的罵我髒話、國罵。
全球反詐騙組織日前在臉書貼文提到「長久以來救出來的人約有60位，從來沒有一個人說聲感謝！回去後連消息都不回了！」、「如果以前沒有宣導，那就算了，但現在台灣政府已經非常努力宣導，警察、媒體也費盡心思，如果很多人還要抱持著『我去試試』的心態，老實說就是辱國家跟浪費資源，說真的...我們為什麼還要幫助這些人？」當時言論引起熱議，不過如今該文章也已經刪除。
然而對於此事，逃出柬埔寨的台灣IG網美也在限時動態談論「什麼救完人就對對方不理不採，那些擔保我出來的大陸人一直說政治色彩，說台灣是大陸的，逼我唱大陸國歌，一直挑釁我，『不是我不感謝，是一說到台獨，他們就發瘋似的罵我髒話國罵、踢群』」。
她在另一則限動則說「真正做事的都是低調的人，像是YouTuber bump跟GASO反詐騙組織的馬來西亞成員，都是不想曝光默默在救援，而不是高調曝光、自己自以為英雄」該網美強調「說想救，其實連救援幫助都沒有，我都沒感受到忘恩負義，如果有救到，我怎麼可能會忘？說什麼東西？」（編輯：張嘉哲）