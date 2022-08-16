超商可以取代郵局嗎？眾抖「殘酷事實」秒打臉：想太多了
超商林立是台灣街上常見的景象，店內除了販售多樣化的食品，讓人們三餐或點心都有選擇外，也提供各式生活服務，成為許多民眾每日必去的地點，對此就有網友認為，對比經營已久的郵局，超商面對各種似乎都能夠做到，好奇詢問「郵局是不是可以收了？」貼文掀起熱議。
該網友在PTT以「請問郵局是不是可以收了？」為題發文表示，傳統的郵局和超商相比，除了多了「國際業務」這件事情之外，國內包含寄包裹、店到店、繳規費、快遞，超商都能提供服務，甚至還多了影印、列印讓生活更方便，這麼看來「郵局是不是可以收了，或是讓統一收購郵局可以吧?」
貼文一出，多數網友皆不認同原PO，並留言回應「你不知道包裹不准寄信嗎？有傳遞個人訊息的都不行」、「你去超商寄一張平信，看看要花多少錢」、「存證信函這種業務只有郵局有」、「一般信函尤其是隔日要到的，你一定不會用超商」、「郵寄那麼便宜，直接打趴其他店家了好嗎」、「要懷疑就是寄信，獨家的」。
除了寄信外，也有部分網友提及郵局的其他優勢，「你一定不知道郵局可以辦遺產繼承」、「郵局一般包裹運費80元+貨到付款30元才110元，超商宅配沒這種價格」、「超商是可以承保壽險、換國際貨幣嗎」、「超商可以幫你開匯票去投標嗎」、「不需要的話自然會被淘汰，但事實上就是郵局天天都還很多人」。（編輯：張志浩）