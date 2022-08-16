她穿旗袍熱舞！本尊竟是「市議員候選人」 網友二度搬家
隨著九合一大選進入倒數，許多參選人陸續聚焦，然而近日最夯話題就是「新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝」，年僅23歲的陳紫渝，雙親均有參選經驗，因亮麗外型突然爆紅，在週末掀起廣大熱議。然而輸人不輸陣，近日民眾黨一位名為「李依芩」的候選人，因長相也相當甜美，最近又穿旗袍在服務處外熱舞，影片超過50萬人搶看，引起討論。
近日Tik Tok熱門榜上出現一支影片，影片中一名女子穿著旗袍搭配黑色高跟鞋，站在一個服務處外熱舞，並且自帶甜美笑容，影片才上傳沒幾天就超過50萬人觀看，而仔細看該影片的主人，竟然為台灣民眾黨基隆市仁愛區市議員候選人「李依芩」。
不少網友看完之後傻眼表示「ㄜ.....竟然是市議員候選人！又一個正妹」、「老婆妳一定可以的....」、「老婆竟然要選市議員沒跟我說，妳一定可以的」、「到底想怎樣？不可能現在沒顏值就不能選舉欸」、「還以為是某個藝人....竟然是市議員候選人」、「現在戶籍遷到基隆來得及嗎XD」、「我才剛到新北市又要搬到基隆，好傻眼」、「又要二度搬家了，選個舉這麼累」。
據了解，李依芩今年24歲，學歷為國立台北商業大學專科，過去民眾黨公布資訊時，透露李依芩現職為德侑科技股份有限公司總經理秘書，這次被民眾黨提名為基隆市仁愛區市議員候選人，主張為「眾望所依，仁愛有芩，年輕活力嶄新基隆」，盼望以年輕新勢力打出自己在政壇的一片天。（編輯：張嘉哲）