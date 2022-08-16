「最帥里長」要來了？前男團成員參選 換女網友遷戶籍了
九合一大選將於11月26日舉行投票，許多參選人陸續聚焦，不過近日最夯話題莫過於新北市永和區永福里里長候選人「陳紫渝」，年僅23歲的她因亮麗外型突然爆紅，甚至有粉絲直衝服務處朝聖，不過除了男網友暴動外，女網友也有福了，前男團「TOP1男子漢」成員李宜柏昨（15）日晚間也正式宣布參選「台北南港區成福里」里長，再度引爆話題。
現年30歲的李宜柏曾是前男團「TOP1男子漢」的成員，團員除了他還包含「何孟遠、斯辰、張家瑋、曾奕翔」等人，過去採訪時就曾透露自己個性較雞婆，很關心社區大小事，除了自己有意願參選外，家人也很支持；參選消息一出，網友也紛紛聲援「雖然不是成福里民但我都想投了」、「有點意思啊」、「揪團遷戶籍了」、「女生們也要遷戶籍囉」。
據了解，近幾個月李宜柏已開始和在地里民四處拜會打招呼、拉票，並透露參選的感覺，很像剛開始要進演藝圈時一樣緊張，近日確定登記成為候選人，他也表示「哈哈，真的要出來選了，南港成福里的大家記得支持我一票喔，我知道大家都很忙！讓我來替大家服務吧」。
「TOP1男子漢」成員皆由選秀節目《我愛男子漢》和《超級接班人》出身，於2017年出道，可惜出道不到1年，團體成員便紛紛因兵役、個人規劃、公司重組等問題退出，單飛後，李宜柏除了會主持校園和籃球運動節目，更持續在音樂路上創作，發布作品，仍有一群死忠粉絲。（編輯：張志浩）