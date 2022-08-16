目睹柬埔寨6年轉變！海關收賄內幕公開　美女主播曝心聲

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除了物質上的轉變，劉芯彤說道，「改變的還有吳哥窟當地民眾的思想模式，2012年時，不管到哪個景點，都可以見到大朋友抱著小朋友，圍著一群觀光客索要糖果、餅乾，我和同事帶著一堆鉛筆過去，第一天就發光光；2018年，觀光景區還是能見到小朋友，只是他們不再是伸手要糖果，而是手上拿著印刷不精美的明信片販售，1本通常1美金，見你不買還懂得自砍價格，變成2本1美金或者3本1美金」。
劉芯彤透露，「沒變的是治安」，2012年時領隊提醒，過海關時記得「護照要夾帶一張一美金的鈔票」，這樣就不會被刁難，第二次去領隊卻沒特別提醒，但並非收賄情況改善，領隊解釋「不用各自付啦，我們旅行社已經處理好了」，劉芯彤透露，這兩次入住飯店時，領隊都再三交代遊客待在飯店中，不要私自外出購買物品，回飯店前也一定都會帶大家去補貨，因為市區的治安，即便過了這麼多年還是沒多大改善，時不時的路邊會有人因為餓肚子搶劫。
如今有關柬埔寨詐騙的各式新聞，都讓人看得怵目驚心，讓劉芯彤不禁感慨「但我印象中的柬埔寨，是那個有著微笑國王、小吳哥夕照的美麗國度」。貼文一出，網友也紛紛留言「我08年去的時候還很安全的」、「我剛好疫情前的暑假帶小孩去吳哥窟一趟，那是美好的回憶」、「說起來都是可憐到老百姓」、「問題還是在於人」。（編輯：張志浩）