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目睹柬埔寨6年轉變！海關收賄內幕公開　美女主播曝心聲

▲近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵等等都有傳出。（示意圖／Pixabay）
▲近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵等等都有傳出。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 15:08:39

近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵等等都有傳出，對此美女主播劉芯彤也分享自己曾去過柬埔寨吳哥窟2次的觀光經歷，提及相隔6年那邊的種種變化，並坦言「我此生還會再去」。

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劉芯彤提到，她第一次去吳哥窟是2012年，當時還因為航空公司欠款差點去不成，後來又因為公司付不出油料費，在吳哥窟多住一晚，遇到靈異事件；接著她表示，第二次的吳哥窟之行在2018年，不過相隔6年後，吳哥窟就出現巨大變化，包括聯合國各國出錢出力進行修復歷史文物古蹟，吳哥窟市區也蓋起一棟棟金碧輝煌的大樓、賭場、免稅店，據導遊所說，大部分都是中國人在當地進行的投資。

除了物質上的轉變，劉芯彤說道，「改變的還有吳哥窟當地民眾的思想模式，2012年時，不管到哪個景點，都可以見到大朋友抱著小朋友，圍著一群觀光客索要糖果、餅乾，我和同事帶著一堆鉛筆過去，第一天就發光光；2018年，觀光景區還是能見到小朋友，只是他們不再是伸手要糖果，而是手上拿著印刷不精美的明信片販售，1本通常1美金，見你不買還懂得自砍價格，變成2本1美金或者3本1美金」。

▲劉芯彤也有感而發表示，會開車想去哪裡都不用靠別人。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，主播劉芯彤也有感而發，分享自己對柬埔寨的印象。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
劉芯彤透露，「沒變的是治安」，2012年時領隊提醒，過海關時記得「護照要夾帶一張一美金的鈔票」，這樣就不會被刁難，第二次去領隊卻沒特別提醒，但並非收賄情況改善，領隊解釋「不用各自付啦，我們旅行社已經處理好了」，劉芯彤透露，這兩次入住飯店時，領隊都再三交代遊客待在飯店中，不要私自外出購買物品，回飯店前也一定都會帶大家去補貨，因為市區的治安，即便過了這麼多年還是沒多大改善，時不時的路邊會有人因為餓肚子搶劫。

如今有關柬埔寨詐騙的各式新聞，都讓人看得怵目驚心，讓劉芯彤不禁感慨「但我印象中的柬埔寨，是那個有著微笑國王、小吳哥夕照的美麗國度」。貼文一出，網友也紛紛留言「我08年去的時候還很安全的」、「我剛好疫情前的暑假帶小孩去吳哥窟一趟，那是美好的回憶」、「說起來都是可憐到老百姓」、「問題還是在於人」。（編輯：張志浩）


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