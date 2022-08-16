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《全明星4》翁滋蔓掉棒遭罵！親上PTT　3句正能量感動眾

▲翁滋蔓大隊接力出現掉棒失誤，但她仍不氣餒，展現高EQ和滿滿的正能量，徹底感動網友們，甚至也親自上到PTT感謝大家。（圖／全明星運動會Youtube）
▲翁滋蔓大隊接力出現掉棒失誤，但她仍不氣餒，展現高EQ和滿滿的正能量，徹底感動網友們，甚至也親自上到PTT感謝大家。（圖／全明星運動會Youtube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 15:41:05

台灣最火熱的體育競技實境節目《全明星運動會》第4季，14日正式播出紅藍黃三隊大亂鬥的首戰，藍隊成員翁滋蔓也獲得錢薇娟「錢姊」重望，排進了先發陣容，結果卻摔倒掉棒，讓錢姊忍不住說重話，也引起部分觀眾批評。對此，翁滋蔓非常親民的在PTT上親自回應，展現滿滿的正能量，也瞬間感動了大家。

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翁滋蔓在《全明星運動會4》是以「鍋底」最後指定的身分加入藍隊，不過翁滋蔓努力練習的精神和態度，就獲得錢姊賞識，14日更被排進健球、大隊接力的先發陣容，也讓許多觀眾跌破眼鏡。怎料，翁滋蔓卻在男女混合800公尺的大隊接力中出現掉棒的嚴重失誤，也讓原本第一的藍隊，瞬間落到最後。

這讓錢薇娟也忍不住說出重話，認為藍隊「每一棒都很不OK」也對於其表現不是很滿意。翁滋蔓也在賽後訪問時承認錯誤，並強調未來會記取教訓，但她心情絲毫不受影響，仍展現滿滿的正能量，「希望自己、大家都可以更加油，相信未來可以培養更好的默契。」

▲翁滋蔓掉棒讓錢姊覺得不滿意，結果正能量徹底感動網友們，也親自在PTT上面感謝大家。（圖／全明星運動會Youtube）
▲雖然發生掉棒，讓錢姊有些不滿意，但翁滋蔓仍堅信未來會更努力，要和大家一起加油。（圖／全明星運動會Youtube）
對此，PTT台綜板就有網友被翁滋蔓感動到，「跌倒了，並沒有放棄，積極正向的態度，掌聲鼓勵鼓勵，蔓蔓加油。」即便底下仍出現少部分的質疑聲浪，沒想到竟釣翁滋蔓本人親自回應：「謝謝你們的加油！還有很多需要努力的地方：）現在每天都是從早到晚的訓練沒有停過，只希望自己能不斷進步」。

而大家也都被翁滋蔓的正能量給感動到，「樓上野生蔓蔓!加油啊~~你的努力大家一定看的到！」「加油，你會越來越好的」、「正向能量gogo」、「她的發言和態度真的很正向與溫暖，感覺是個EQ很高的人」、「野生蔓蔓有來，我推！」、「心態正向，無畏酸言酸語，努力認真！！給讚！」「蔓蔓加油！希望妳表現越來越好！」（編輯：詹鎰睿）

▲翁滋蔓掉棒讓錢姊覺得不滿意，結果正能量徹底感動網友們，也親自在PTT上面感謝大家。（圖／全明星運動會Youtube）
▲翁滋蔓親自到PTT留言，超強的正能量也徹底感動大家。（圖／PTT）

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