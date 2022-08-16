台商揭柬埔寨詐騙起因！勸出關「遇1事」大鬧機場也要走
近日台人被詐騙集團利用免費機票、高薪工作等理由誘騙到柬埔寨，接著被囚禁、凌虐的事件頻傳，導致民眾人心惶惶，對該國的任何事物都貼上負面標籤。有名台商發文表示，柬埔寨確實有些問題，但部分被囚禁的人「本身就知道自己過去要做什麼」，且正常生活的情況下當地人對台灣人都很好，對於部分誇大的傳言感到不齒，不過也苦勸眾人近期真的不要輕易前往，並提醒搭機時若遇到「1徵兆」，即便大鬧機場也要手刀逃出去。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說明自身曾於柬埔寨金邊工作，因疫情緣故回台兩年，在疫情前，當地最嚴重的事件大多是飛車搶包包，自身也有類似經驗。接著說明，如今誘騙情事頻傳的西港區於2016年起飛，當地許多華人原以線上博弈賺錢，後因2019年取消發放合法賭牌而爆發華人出走潮，且多家公司周轉不靈倒閉，西港至此變亂，他表示「時常有中國人因為錢被腰斬、身首異處的事件出現」，「都是中國人吃中國人」，接著就開始轉型為詐騙園區。
轉型後當地的中國人越來越少，因為中國政府對此採強硬手段，民眾若沒有文件證明自己有合理理由前往柬國，一律被拒絕出境，園區無人可用下開始誘騙其他華人前往，而台人便是其中之一。
原PO表示2021年中秋節後，金邊台灣人圈內就已經證實有台灣人誘騙台灣人去園區的案例，當時用極為正常的職缺徵人過去，以修理電腦的名義指派到博弈公司後就被抓住，故勸民眾若真要到當地工作，必須找由台灣大公司於當地有拓展業務的行業。
接著他說明，柬埔寨誘騙事件非空穴來風，但也沒有傳聞中那麼嚴重，在他的經驗中，正常情況下在那生活非常舒適，當地人對台灣人也都很好，「有問題的是腐敗的收賄上層，真的沒有必要連柬埔寨普通人都指責進去」。並表示有些被囚禁在那的人，其實去之前就知道自己到當地會做什麼工作，只是不知道自己「會被關起來當狗罷了」。
最後他也強調，若真的有特殊需求要前往，必須隨身收好護照並集體行動，一般來說團體簽證在下飛機出關前會馬上歸還，走快速通關前也務必將護照要回，若不還即便要大鬧機場也要趕快離開。（編輯：李惠婷）