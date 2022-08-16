違停無視好心人提醒！下秒「最強檔車」登場 結局超療癒
把握假日時光和朋友、家人一同出遊是讓許多人感到放鬆的行程，不過「找不到停車位」也常成為破壞好心情的程咬金，但就算如此，也不應該做出違規舉動，一名網友就分享，他近日發現某景點有一輛轎車違規停在行人步道上，當下口頭提醒卻遭到車主無視，不過3分鐘後對方就受到「現世報」，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他近日在花蓮太魯閣白楊步道停車場時，發現某輛車大辣辣停在行人步道上，出於好意，原PO和朋友們上前提醒車主「這邊不能停車」，怎料對方一行人都不理會原PO說的話，轉頭直接離開。
車主的反應讓原PO一行人感到錯愕，當下愣在原地，他也坦言自己非常想打電話報警，不過僅僅過了3分鐘左右，一名員警就騎著檔車出現，見狀後立刻停下開單，原PO也在文中寫到「這就是我想要的結局」、「笑太大聲了，真壞心」，並附上8個笑到流淚的表情符號。
貼文一出也被臉書「爆料公社」轉發，吸引近萬名網友按讚，紛紛留言「車主就是在等罰單啦」、「別人苦口婆心不當一回事，正當被宰割的時候才後悔」、「這結局太棒了」、「警察騎檔車有夠帥，正義必勝」、「最強檔車，霸氣登場」、「就算能停，車頭方向也錯了」、「他一定以為你去報的」。（編輯：張志浩）