愛情長跑4年！女因閨蜜「1句」提分手 網反笑：祝福她吧
學生時期情侶之間相當單純，靠愛與溝通便能長長久久，但出社會後環境劇變，許多愛侶就因「錢」的問題撕破臉。就有一位男性民眾在網上發文，表示自己與女友愛情場跑4年，近期她卻因為久久未見的拜金閨蜜而決定與自己分手，他相當珍惜這段感情，苦勸幾個月仍無成效，網見文後反笑：「祝福她吧！」
原PO於臉書專頁「靠北女友2.0」發文，表示自己與女友從大學相戀、交往至今4年，自身收入8萬，女友3萬，但近期女方突然開始嫌原PO收入不夠高、不夠上進，要求自行創業賺更多錢。而起因是因為她重遇了前閨蜜，該人出身普通，但因為與富二代結婚，自稱每天過著吃喝玩樂的生活，原PO推測女友就是被前閨蜜的話刺激。
女友自此悶悶不樂，原PO嘗試分析閨蜜女說謊的可能性，也努力解釋彼此的未來藍圖，因為目前的日子就過得不錯，若未來一起努力，生活只會越過越滋潤，可女友堅持要原PO創業，並威脅不從就要分手，說她與他在一起看不到想要的未來。原PO自認不是有錢人，但也沒想到會被嫌貧窮，在嘗試安撫幾個月後死心了，祝福女友未來能交到富二代男友，並認為「拜金女閨蜜害人不淺呀」。
網友看見兩人的薪資差異後傻眼「她才賺三萬，嫌別人的點是什麼？」、「她會後悔的⋯⋯只能說恭喜你早早發現，她是愛錢不是愛你的人」、「嫌沒錢的一律建議分手」、「要分手要趕快，你值得更好的」、「祝福她吧！以後她會後悔失去你的」。 （編輯：李惠婷）