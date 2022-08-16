慈濟如何救出赴柬台人？眾揭「強大關鍵」讚爆：世界級的

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結果網友紛紛指出「動員執行力」，「國外救人都衝第一的」、「從國外買疫苗給你還不強」、「慈濟連911事件都有去救人」、「慈濟基層救援跟動員能力真的很強」、「動員能力很強，在災區都可以看到志工」、「我八八水災受災戶，一天沒東西吃第一餐慈濟開船送來的」、「慈濟師兄姐能比陸戰隊進入災區的人更早進入」、「每次台灣災難，光看那種有系統的動員模式，其實是很厲害，沒有一套組織模式，給再多資源人力，你也沒辦法利用」、「強在全世界不管哪都可以第一時間」。
也有人認為「人脈」也是慈濟強大的關鍵之一，「他們最多的就錢跟志工」、「都可以在聯合國發言了」、「慈濟海外光學校應該就快100間了」、「主要是他們基層能人多，人脈就多」、「有錢有人脈一條龍指揮」、「人脈很深啊！裡面的人跟我說過」、「超強，在國外講台灣沒人知道，講慈濟人家馬上知道」、「各國都有人脈，你在一個無法無天的國家要靠什麼？」。
事實上，慈濟於1966年由證嚴法師創辦，並以「慈悲為懷、濟世救人」為名稱來源，全名為「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」，後來成為一座全球性佛教慈善團體，而在成立初期就開始從事社會救助事業，至今不僅成為台灣佛教四大教團之一，更在全球多達54個國家都有分會據點，不僅台灣，也為世界各地的社會貢獻許多。（編輯：詹鎰睿）