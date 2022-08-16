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慈濟如何救出赴柬台人？眾揭「強大關鍵」讚爆：世界級的

▲慈濟成功救出柬埔寨的2名台人，掀起大家熱議，為何這麼厲害強大？（圖／慈濟基金會臉書，3月15日為烏俄戰爭捐贈物資的照片）
▲慈濟成功救出柬埔寨的2名台人，掀起大家熱議，為何這麼厲害強大？（圖／慈濟基金會臉書，3月15日為烏俄戰爭捐贈物資的照片）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 18:04:16

柬埔寨詐騙台人案頻傳，不僅政府單位高度重視，民間團體也紛紛給予協助，希望能救一個是一個。日前也傳出慈善團體慈濟基金會也加入跨國的救援行動，而且成功將２名台人給救出。對此，一名網友就好奇，為什麼慈濟在海外會這麼強大呢？引起眾人熱議。

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有PTT網友PO文問卦「有慈濟在海外很強的八卦？」他表示，剛剛看到慈濟成功把台灣人從柬埔寨救出的新聞底下，有人大讚「慈濟在海外真的強！」讓他感到困惑，所以才會想來發文詢問大家，「我就問，沒頭沒腦說真的強，啊是強在哪裡？至少說明一下吧？有人對慈濟了解嗎？謝謝」。

結果網友紛紛指出「動員執行力」，「國外救人都衝第一的」、「從國外買疫苗給你還不強」、「慈濟連911事件都有去救人」、「慈濟基層救援跟動員能力真的很強」、「動員能力很強，在災區都可以看到志工」、「我八八水災受災戶，一天沒東西吃第一餐慈濟開船送來的」、「慈濟師兄姐能比陸戰隊進入災區的人更早進入」、「每次台灣災難，光看那種有系統的動員模式，其實是很厲害，沒有一套組織模式，給再多資源人力，你也沒辦法利用」、「強在全世界不管哪都可以第一時間」。

▲（圖／翻攝慈濟官網）
▲慈濟成功救出柬埔寨的2名台人，獲得網友們推爆，實在太強大。（圖／翻攝慈濟官網）
也有人認為「人脈」也是慈濟強大的關鍵之一，「他們最多的就錢跟志工」、「都可以在聯合國發言了」、「慈濟海外光學校應該就快100間了」、「主要是他們基層能人多，人脈就多」、「有錢有人脈一條龍指揮」、「人脈很深啊！裡面的人跟我說過」、「超強，在國外講台灣沒人知道，講慈濟人家馬上知道」、「各國都有人脈，你在一個無法無天的國家要靠什麼？」。

事實上，慈濟於1966年由證嚴法師創辦，並以「慈悲為懷、濟世救人」為名稱來源，全名為「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」，後來成為一座全球性佛教慈善團體，而在成立初期就開始從事社會救助事業，至今不僅成為台灣佛教四大教團之一，更在全球多達54個國家都有分會據點，不僅台灣，也為世界各地的社會貢獻許多。（編輯：詹鎰睿）

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