超兇網紅要飛「這國家」玩！反遭粉絲灌爆私訊：不要去啦
隨著柬埔寨詐騙事件延燒，泰國、緬甸等東南亞國家也陸續被挖出有類似狀況發生，不僅國際社會十分關注，也讓真正想去旅遊的民眾感到害怕。對此，人氣網紅泥泥學姐就透露，他過幾天就要去泰國旅遊，雖然很期待，但也得到不少粉絲私訊關心，她也笑著和大家說，自己一定會定期上來報平安，要大家不用擔心。
泥泥學姐15日在臉書發文，她將在下個禮拜去國外旅遊，興奮高喊「再過幾天就要去泰國旅遊了～是疫情之後久違的旅程，我很期待！」不過，因為近期柬埔寨等相關人蛇、詐騙案件的關係，她也收到許多粉絲朋友的私訊關心，「說許多國人被騙到柬埔寨遭受不好的對待，最近也有爪牙慢慢轉向泰國了，要我多小心，或是不要去最好」。
但泥泥學姐強調，她是真的要去泰國旅遊，而且一定會注意自身安全，也會定期上來和大家報平安，同時也呼籲大家「世界上沒有能不勞而獲，或不用犧牲就能輕鬆賺到錢的工作」。
泥泥學姐也分享，之前去柬埔寨旅遊的感想，「而那趟旅程留給我的回憶裡，充滿著文化遺產跟民風純樸的熱情，或許這幾年的政治因素讓他淪陷了，也或許他一直都是這樣只是我們現在才看見。」
如今，看著事件不斷爆發，她則有感而發的說「我相信世界上的每個地方，擁有著美好光景的同時，亦有險惡的陰暗面共存著，這無論該國家是較我們落後或是高度文明，畢竟社會本就不是由100%的善良組成。總之，希望這一趟旅途平安順利，我也會努力拍下療癒人心的美好畫面的」。（編輯：詹鎰睿）