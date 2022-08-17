NOW早報／衝柬埔寨救人變「誤導國人」！Bump心寒回應了

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Bump5月21日時曾拍片指出，到杜拜營救受困的林姓男子，過程中為了幫林男申請臨時護照，尋求外交部駐杜拜辦事處協助，卻沒想到頻頻遭遇困難，讓他決定用影片記錄下一切。
不料外交部在（16）日發聲明回應「針對特定媒體未經查證而錯誤引用網紅拍片內容，指控我國駐杜拜辦事處人員拒絕或拖延協助受困國人等相關報導陳述並非事實，外交部曾就林姓國人的案例，分別在3月22日及5月22日兩度對外澄清說明，也全程紀錄相關案情發展；請媒體報導前應先查證實情，切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」
看完上述回應後，Bump也在IG上表示「發這種新聞，是要我以後小孩怎麼想我？台灣2000多萬人口，我訂閱只有80萬，你們一篇新聞可以輕易毀掉，我的一切跟未來。我真的受夠了」，更心寒宣布「詐騙解碼系列永久停更」；神秘網紅「小商人」也在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文聲援「外交部發新聞稿去批評YouTuber，完全沒必要，也解決不了問題，加派人手跟計劃如何防治比較實在」。
今日天氣／迎風面地區出現陣雨！全台仍普遍高溫
中央氣象局今（17）日表示，受台灣地形及海陸風輻合作用，清晨西半部沿海地區有局部短暫陣雨，至於在迎風面的東南部及恆春半島由於南方水氣的關係，整天不定時有局部降雨，午後西半部地區及其他山區、近山區平地會有局部短暫雷陣雨，部分地區下雨的時間會持續比較久；氣溫方面，各地高溫約33至35度，東半部容易出現局部36度以上高溫，尤其台東長濱鄉、花蓮縱谷甚至有38度極端高溫發生的機率。
陳明通請辭台大國發所教職？台大：不再應聘兼課、非辭職
前民進黨桃園市長候選人林智堅爆發碩士論文抄襲案而退選，台北市議員王鴻薇日前也向教育部檢舉林智堅的指導教授陳明通違反學倫，卻傳出陳明通已請辭台大國發所兼任教職，台大校方（16）日回應，111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。
台大上週二召開記者會，認定林智堅碩論抄襲余正煌且情節嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅也宣布退選；外界認為國安局長、林智堅的指導教授陳明通有違反學倫問題，台大也表示，已接到有關陳師的檢舉，將成立小組調查陳明通是否有違反學術倫理。教育部日前也指出，王鴻薇於8月2日提出指導教授涉及學術倫理檢舉案，教育部已依程序函轉學校處理。台大日前回應，已收到教育部轉來函文，依程序處理中，目前沒有新進度。
據了解，陳明通以國安局公務繁忙為由，前天悄悄請辭台大國發所兼任教授職務，而從台大國發所的師資介紹網頁，已經看不到陳明通相關資訊。對此，台大校方回應，有關於本校國家發展研究所陳明通兼任教授，自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。
台人赴柬淪豬仔！他5年前早爆料過 嘆「當時沒人相信」
近期台人被高薪工作誘騙至柬埔寨事件頻傳，在當地淪為「豬仔」慘遭囚禁、凌虐，消息引發社會譁然。對此，中華民國博弈管理學會常務理事黃雍利感慨，早在幾年前自己就曾多次警告海外博弈以及人蛇集團問題，但「當時沒人相信」。
黃雍利（16）日在臉書上提到，這三個禮拜一直看到柬埔寨，泰國、杜拜的人蛇詐騙求職者，進行綁架、拘禁、虐待、殺人及人體器官販賣等，他終於忍不住發文了。黃雍利表示，自己早在2017年7月中，就曾在電視節目上爆料「國外的人蛇及高利貸，如何使病態賭徒上鉤欠下賭債，把人押去器官販賣」，沒想到當時不但沒人相信，自己還在網路上頻頻受攻擊「說我敗壞風氣教壞小孩」。
020年時，黃雍利又公開講述「博弈老師如何騙學生加入網路賭局的套路」，當時甚至還有人揚言要為害他的人身安全。而2021年10月，有消息稱杜拜的賭場徵才開出12萬加上小費及獎金月薪20萬台幣以上的待遇，當時黃雍利也提醒：「是騙人、人蛇詐騙」，但卻依舊沒人信，甚至連他的幾個學生，都曾為此與黃雍利翻臉。
近期柬埔寨事件爆發後，也讓黃雍利感慨「我只能說我不在乎別人在我背後說三道四，因這證明我走在很前面」，隨後他也話鋒一轉痛批「這些被騙的猪仔，有超過一半的因素要怪自己貪」，他隨後解釋「在柬埔寨一個外國人專業的賭場工作人員，起薪前3個月試用期才1,500美元（約新台幣4萬4），而這些被騙的猪仔有些在台灣的博弈界工作經驗才半年，然後就被柬埔寨月入20萬新台幣的廣告吸引」。
最後黃雍利也感慨「我只能說現在很多年輕人好高騖遠，老是追求快速成功、追求名牌用品、夢想財富自由，在他們的辭典裡沒有一步一腳印，2745愛錢死好」。
澎恰恰鉅債全歸零！林秉文幫還1.6億 嘆計畫趕不上變化
藝人澎恰恰（澎哥）欠下大筆債務後，就接受金主林秉文（林董）的幫助，接下多家代言，透過影片、合作來增加曝光度，各種能賺錢的商機都不放過。（16）日林秉文突然召開記者會，透露稍早已親自與9位債權人協商，也允諾大眾將澎恰恰未還完的債務還清，金額高達一億6千萬元左右。
林秉文表示澎恰恰因年紀大、過勞和身體出現狀況等原因，儘管已盡力工作，仍無力償還全額債務，所以就按照先前所言，將他剩下的債務還清，「今天有9人親自來協商，其餘的就透過通話，基本上都協調好了，一共約一億6千萬元，百分之20是現金，其餘用投資的股票，轉讓股權給債權人，若他們若未來反悔，可以原價回購股權，就是讓他們覺得有東西在手上。」
林秉文宣布將澎恰恰的債務都歸零，若後續還有風聲，就是那些不主動的債權人，「是他們放棄權益，我們也就不處理。」希望澎恰恰未來能在沒有壓力的情況下，放心工作，「他這樣做事比較輕鬆，今後我也不用再解釋任何債務問題，今天就是給大家見證，感謝一年多來，大家的幫忙。」
至於是否感受到「一身輕」，澎恰恰坦言人情債壓力更大，不過現在也只能盡力做好演藝事業，林秉文表示，已接受計畫趕不上變化，「我已經看開，像之前有幫澎找到很多代言，但因為他身體問題，所以有些沒如預期進行，但因為我也已下承諾，我願意賭，輸了就要認，以後澎賺多少是多少。」而親友債務部分，澎恰恰表示會自己去協調，「金額不大，大概在1500萬內，一共30人左右，我有信心可以還完。」
「最帥里長」要來了？前男團成員參選 換女網友遷戶籍了
九合一大選將於11月26日舉行投票，許多參選人陸續聚焦，不過近日最夯話題莫過於新北市永和區永福里里長候選人「陳紫渝」，年僅23歲的她因亮麗外型突然爆紅，甚至有粉絲直衝服務處朝聖，不過除了男網友暴動外，女網友也有福了，前男團「TOP1男子漢」成員李宜柏（15）日晚間也正式宣布參選「台北南港區成福里」里長，再度引爆話題。
現年30歲的李宜柏曾是前男團「TOP1男子漢」的成員，團員除了他還包含「何孟遠、斯辰、張家瑋、曾奕翔」等人，過去採訪時就曾透露自己個性較雞婆，很關心社區大小事，除了自己有意願參選外，家人也很支持；參選消息一出，網友也紛紛聲援「雖然不是成福里民但我都想投了」、「有點意思啊」、「揪團遷戶籍了」、「女生們也要遷戶籍囉」。
據了解，近幾個月李宜柏已開始和在地里民四處拜會打招呼、拉票，並透露參選的感覺，很像剛開始要進演藝圈時一樣緊張，近日確定登記成為候選人，他也表示「哈哈，真的要出來選了，南港成福里的大家記得支持我一票喔，我知道大家都很忙！讓我來替大家服務吧」。
「TOP1男子漢」成員皆由選秀節目《我愛男子漢》和《超級接班人》出身，於2017年出道，可惜出道不到1年，團體成員便紛紛因兵役、個人規劃、公司重組等問題退出，單飛後，李宜柏除了會主持校園和籃球運動節目，更持續在音樂路上創作，發布作品，仍有一群死忠粉絲。（編輯：張嘉哲）