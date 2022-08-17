想領高薪小心！台女赴柬埔寨淪豬仔 遭狂毆暴打畫面瘋傳
近日傳出不少國人因高薪工作被誘騙到柬埔寨等海外國家，過程中遭到凌虐、被要求一起擔任詐騙工作，甚至殘暴的還有被人口販賣、強摘器官買賣等等個案，各界都相當關心該議題。然而，近日就有一段影片在推特上瘋傳，號稱一名台灣女子前往柬埔寨工作，結果卻遭到凌虐，不斷被狂毆、踢頭。不過，影片也有部分網友認為真實性待查證，透露掀起似乎就有看過相關反霸凌群組有類似影片，引起討論。
只見瘋傳的影片中，一名全身穿著黑衣的中國女子不斷對著坐在地上的台灣女子暴力毆打，先是出腳狠踹女子的頭部，後來還拉扯衣服、甚至還抓著頭髮直接打巴掌，甚至連同伴都出言提醒「不要踢頭了，等一下頭給它踢爆了」但該名中國女子仍未停手，繼續毆打該名女子，整段影片讓人看了不寒而慄。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「把影片PO在機場裡比警察辛苦舉牌還有用100倍....」、「有個女生上電視政論節目，談親身經驗，自己被毆打、性侵的過程，但大家還是覺得那個是假的，真的不懂....」、「看到還是有人堅持要去，這影片應該要放在機場裡」、「好可惡...看了都覺得心疼」。
而律師林智群也在推特上轉傳分享，透露「那些躍躍欲試要去柬埔寨工作領高薪的，看看等著你們的是什麼？」不過由於影片並無法查證所在位置，也有網友出面表示「之前疑似在反霸凌群組中有流傳過這段影片，其實不能確定是台灣人在柬埔寨被毆打，真實性還有待查證」、「真實性還有待查證，不過確實會有這樣的事情發生，只希望不要再有人被騙了！」（編輯：張嘉哲）