哪款手遊能寫下歷史一頁？網友點「這4款」：重量級存在
近年來因智慧型手機的普及，讓手遊市場大量推陳出新，更迭換代速度也相當快，不過有一名網友提及能在手遊歷史上寫下自己專屬一頁的，就不得不提到知名的「Candy crush」，同時也好奇還有哪些遊戲也能寫下歷史？立刻引起網友熱烈討論。
這名網友在《PTT》以標題「能在手遊歷史上有專屬一頁的遊戲？」發文，表示智慧型手機問世後，手遊的更迭比起一般遊戲要快上許多，而原PO認為綜觀手遊歷史上，則以「Candy Crush」算是重量級的存在，不僅身邊有許多長輩已經玩到幾千關卡，「而且這麼簡單的遊戲方式要設計到幾萬關，要讓能破關又能噁心人，不用自動生成其實也不容易，而且課金排行榜上至今仍有他的身影」，因此這款大人小孩都能輕易上手的小遊戲，是原PO認為在手遊界中仍佔有重要一席之地的原因。
貼文曝光後，綜合網友意見，除了Candy Crush，最多人點名包括憤怒鳥、寶可夢以及貪食蛇：「憤怒鳥啊，還問」、「candy crush跟憤怒鳥一定有」、「寶可夢go」、「寶可夢GO才是神作。鼓勵大家走路，走出戶外。部分寶可夢屬性和環境有關聯」、「影響面最廣的應該是寶可夢go」、「Pokemon go +1，充分利用行動裝置的特性」、「貪食蛇」、「要講第一頁 ，肯定貪食蛇」、「貪食蛇>憤怒鳥」、「其他不重要，但貪食蛇必排第一」。
另外也有其他人提到：「神廟逃亡」、「Fate/Grand Order」、「部落衝突也是到現在還是超賺」、「懷念doodle jump！智障型年代的神器啊，全班都在跳」、「貓咪大戰爭」、「每個時期各有代表，百萬亞瑟王算是第一頁」、「很多耶，日系就有FGO、怪物彈珠、龍族拼圖，歐美系就寶可夢GO、candy crush、神廟大逃亡」。（編輯：陳珮瑜）