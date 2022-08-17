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柬埔寨詐騙案頻傳！議員苗博雅揭5點需知：1頭羊剝2層皮

▲台人被詐騙到柬埔寨工作的案件頻傳，引發社會高度關注，臺北市議員苗博雅也對此特別提醒5件國人需要知道的事。（示意圖／翻攝unsplash）
▲台人被詐騙到柬埔寨工作的案件頻傳，引發社會高度關注，臺北市議員苗博雅也對此特別提醒5件國人需要知道的事。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 12:32:25

近日柬埔寨打工詐騙事件頻傳，不少台人遭誘騙後淪為「豬仔」，而犯罪集團手段兇殘也引起國際與國人關注，對此社民黨籍北市議員苗博雅就在個人臉書提出關於柬埔寨詐騙需要知道的5件事，並點出跨國詐騙犯罪集團背後多有黑幫勢力，「黑社會救援很可能是一頭羊剝兩層皮」。

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苗博雅指出，關於柬埔寨海外工作詐騙，有5件需要知道的事，首先她指出，這不單單只是騙錢的詐騙，而是非常嚴重的「跨國人口販運」，這些黑幫犯罪組織想辦法將人騙出國後控制，當成商品販賣，強迫勞動，毆打、虐待、勒贖、性侵，甚至強摘器官，惡性重大不亞於跨國販毒，不能當成一般詐騙處理。

▲臺北市議員苗博雅對於柬埔寨海外工作詐騙案提出五點國人需知。（圖／翻攝自苗博雅MiaoPoya臉書）
▲臺北市議員苗博雅對於柬埔寨海外工作詐騙案提出五點國人需知。（圖／翻攝自苗博雅MiaoPoya臉書）
第二，她表示緬甸、柬埔寨的人口販運，背後是中國黑幫串連東南亞黑幫勢力，組織成跨國販運網絡。原本一開始是「中國人販運中國人」，但近兩年疫情影響，缺少來自中國的詐騙及被騙人力，因此開始把腦筋動到其他會說華語的地方如馬來西亞與臺灣，形成「中國黑幫結合臺灣黑幫，販運臺灣人，綁架到緬甸、柬埔寨」的人口販運一條龍。

第三，苗博雅點出「黑社會救援」很可能是「一頭羊剝兩層皮」，她提到跨國詐騙犯罪集團背後多有黑幫勢力，人口販運因跨國黑幫而起，再由黑社會救援其實是「擄人的喊救人」。黑道先收一次人口販運的獲利，再收一次贖金，還讓受害者感激感恩五體投地，被賣了還幫忙數鈔票，神也是他、鬼也是他，「黑幫私了」擋住政府介入解決的途徑，反而會讓人口販運更加猖狂，增加受害者，對解決整體問題並無幫助。

第四，國人應該支持政府打擊跨國人口販運，因為「任何人都可能成為綁架、勒贖的受害者」，臺灣近期開始成為人口販運的輸出國，一旦跨國黑道組織認為臺灣政府無力打擊跨國犯罪集團，那就會從「拐騙」升級為「綁架」，若情況惡化，國人前往東南亞旅遊時，都有可能成為跨國人蛇鎖定綁架強擄的目標，嚴重影響國人在外安全。若情況惡化，甚至不出國都有風險，因此為了防止情況繼續惡化，必須支持政府投入資源，從源頭開始打擊。

▲警方在機場提醒「海外詐騙」，力阻台灣人受騙。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲警方也派人在機場舉牌提醒「海外詐騙」，力阻台灣人受騙。（圖／翻攝自推特）
第五，苗博雅提到政府不只有在機場舉牌提醒，其實從今年5月開始，檢警在全台聯合展開數波搜索，已收押多名涉嫌人口販運的黑幫份子，破獲多起與幫派相關的人口販運案件，警政署、移民署、外交部，透過跨國警政合作，正陸續救援國人回國，並破獲犯罪集團。政府也已成立「即時通報聯合攔阻機制」，接到民眾報案人口販運事件，必須1小時內通報，以掌握在人出國前的勸阻機會。即使是被某些人嘲諷「機場舉牌」無用，不過從7月到現在，也已經成功勸阻27人取消出國，節省救援27人的後續社會成本。同時她也呼籲，跨國救援本來就很困難，但提不出更好方式的人，就別再用政治口水打擊警方士氣，「罪犯不分顏色，受害者也不分顏色。打擊跨國擄人勒贖集團，不應成為政治操作的籌碼」。（編輯：陳珮瑜）


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