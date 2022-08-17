柬埔寨詐騙案頻傳！議員苗博雅揭5點需知：1頭羊剝2層皮

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第二，她表示緬甸、柬埔寨的人口販運，背後是中國黑幫串連東南亞黑幫勢力，組織成跨國販運網絡。原本一開始是「中國人販運中國人」，但近兩年疫情影響，缺少來自中國的詐騙及被騙人力，因此開始把腦筋動到其他會說華語的地方如馬來西亞與臺灣，形成「中國黑幫結合臺灣黑幫，販運臺灣人，綁架到緬甸、柬埔寨」的人口販運一條龍。
第三，苗博雅點出「黑社會救援」很可能是「一頭羊剝兩層皮」，她提到跨國詐騙犯罪集團背後多有黑幫勢力，人口販運因跨國黑幫而起，再由黑社會救援其實是「擄人的喊救人」。黑道先收一次人口販運的獲利，再收一次贖金，還讓受害者感激感恩五體投地，被賣了還幫忙數鈔票，神也是他、鬼也是他，「黑幫私了」擋住政府介入解決的途徑，反而會讓人口販運更加猖狂，增加受害者，對解決整體問題並無幫助。
第四，國人應該支持政府打擊跨國人口販運，因為「任何人都可能成為綁架、勒贖的受害者」，臺灣近期開始成為人口販運的輸出國，一旦跨國黑道組織認為臺灣政府無力打擊跨國犯罪集團，那就會從「拐騙」升級為「綁架」，若情況惡化，國人前往東南亞旅遊時，都有可能成為跨國人蛇鎖定綁架強擄的目標，嚴重影響國人在外安全。若情況惡化，甚至不出國都有風險，因此為了防止情況繼續惡化，必須支持政府投入資源，從源頭開始打擊。
第五，苗博雅提到政府不只有在機場舉牌提醒，其實從今年5月開始，檢警在全台聯合展開數波搜索，已收押多名涉嫌人口販運的黑幫份子，破獲多起與幫派相關的人口販運案件，警政署、移民署、外交部，透過跨國警政合作，正陸續救援國人回國，並破獲犯罪集團。政府也已成立「即時通報聯合攔阻機制」，接到民眾報案人口販運事件，必須1小時內通報，以掌握在人出國前的勸阻機會。即使是被某些人嘲諷「機場舉牌」無用，不過從7月到現在，也已經成功勸阻27人取消出國，節省救援27人的後續社會成本。同時她也呼籲，跨國救援本來就很困難，但提不出更好方式的人，就別再用政治口水打擊警方士氣，「罪犯不分顏色，受害者也不分顏色。打擊跨國擄人勒贖集團，不應成為政治操作的籌碼」。（編輯：陳珮瑜）