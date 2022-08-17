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柬埔寨為何成華人詐騙集團溫床？外媒分析三大關鍵

▲ 柬埔寨部分地區淪為人口販子溫床已有一段時間，外媒認為和柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業、官員貪腐、官商勾結等因素有關。（示意圖／取自pixabay）
▲ 柬埔寨部分地區淪為人口販子溫床已有一段時間，外媒認為和柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業、官員貪腐、官商勾結等因素有關。（示意圖／取自pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-17 14:09:38

台灣人被騙到柬埔寨的案件頻傳，使得柬埔寨給人詐騙之國的印象。不過旅居柬埔寨的台人則認為，大部份柬埔寨人都蠻善良的，欺騙台灣人的兇手多半是中國或台灣人。根據外國媒體報導，當地部分地區淪為人口販子溫床已有一段時間，和柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業、官員貪腐、官商勾結等因素有關。

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看到高薪廣告後前往柬埔寨淘金，結果被詐騙集團控制、虐待，甚至一去不回，這些案例不只發生在台灣人身上，中國大陸、泰國等國家都出現更多受害者。「半島電視台」（Al Jazeera）今年4月才報導，泰國警方成功救出700名在柬埔寨受到控制的泰國人，這些受害者前往柬埔寨工作，卻被中國大陸人蛇集團關進周圍有鐵絲網、監視器環繞的建築物中，要求他們進行電話、網路詐騙。當時泰國警方粗估，仍有超過1500名泰國人受困柬埔寨西南方的施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）。報導指出，詐騙集團掮客通常會在農作物收成後走訪泰國各個貧窮的村落，提供農人工作機會。

泰國警方發言人克瑞薩納（Krissana Pattanacharoen）指出，通常這些人蛇集團的首腦都在中國大陸，不過他們會在鄰近國家僱用手下。不只泰國，據悉數百名馬來西亞人、菲律賓人、印尼人也被人蛇集團騙至施亞努港。

究竟柬埔寨為何成為人口販子的溫床？這些犯罪情事與蓬勃發展的博弈產業密不可分。據線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）、「半島電視台」報導，博弈產業及外資賭場在柬埔寨的歷史裡並非新鮮事，早在16世紀，柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）就有中國人經營賭場的紀載。

不過柬埔寨的博弈產業在2017年大爆發，一來是柬埔寨與中國大陸的關係吸引了大批大陸投資人進駐，二來是菲律賓打壓博弈產業，投資人發現柬埔寨稅率低、法規又寬鬆，曾經寧靜的濱海城市施亞努港因而一時間充斥著陸資賭場，吸納大批尋求賭博的大陸遊客，因為除了澳門，賭博在中國大陸是違法的。賭場、酒店、餐廳、卡拉OK歌房湧入後，施亞努港大變身成為「東南亞澳門」，其中90%的企業由大陸老闆所經營。

值得注意的是，柬埔寨禁止柬埔寨公民進行賭博，因此當地賭場僅為外國遊客服務，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）支持陸資投資博弈產業，稱柬埔寨人將從灌注施亞努港的10億美元外國直接投資中獲益。

施亞努港也在成為賭場大城後充斥各種組織犯罪與貪腐情事，隨著中國的網路詐騙活動移入，施亞努港也成為人口販運、奴役的中心，其中3位最知名的大陸投資人分別為董勒成、徐愛民，以及日前在泰國落網的佘智江，這3人在中國大陸被控涉及總額達數千萬美元的金融犯罪。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）2021年9月的報導，協助救出受害者的李姓（Li）大陸商人粗估，至少有3萬人被騙到柬埔寨工作，柬埔寨政府也承認博弈產業帶來的人口販運犯罪問題，不過柬埔寨國家警察總署（Cambodia National Police）發言人蔡金坤（Chhay Kim Kheoun）認為受害者人數僅數千人。

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）中國安全專家陶爾（Jason Tower）粗估，光是在中國，受到網路詐騙的受害者可能就多達10萬至50萬人之間，此外他說社群媒體上每天都能看到數百個徵人廣告，試圖引誘中國民眾前往柬埔寨或緬甸，他說實際上有多少受害者可能仍不得而知。

美國政府公布的《人口販運報告》（Trafficking in Persons Report）形容，柬埔寨各級政府的貪腐嚴重限制了打擊人口販運的努力，指出有關官員共謀人口販運的指控可信，警方要突襲檢查前也會事先通報進行性販運的場所，以換取性招待或每個月收保護費。

人口販運、詐騙等犯罪情事無法杜絕的最根本原因或許在於官商勾結。陶爾指出，如果查看部分發生犯罪情事的建築或場所，會發現當中部分建物的所有權人與柬埔寨高官關係匪淺。

「半島電視台」指出，多數建物的所有權人都有一個共通點，就是與柬埔寨首相洪森有密切關係，這些建物的所有權人包括洪森的姪子、顧問、前顧問、長期政治盟友、以及一名贊助他搭乘豪華私人噴射機前往紐約的金主。

報導指出，監禁受害者進行詐騙的情事不只存在於施亞努港，甚至擴及全柬埔寨，例如一處偏遠山區以北坐落一幢建築，這座建築與洪森的姪子洪圖（Hun To）有關，建物就座落在一個經濟特區內。

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