詐騙案頻傳！旅居柬埔寨台人分享真實看法

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再來詐騙廣告中所謂柬埔寨的「園區」，筆者表示，灰色產業鍊賦予這些詐騙手法叫做網路投資（簡稱網投），位置都會在西港居多，甚至延伸到泰國邊界附近。知名網紅去的七星海剛好在這兩者中間，金邊是首都所以會比較少。園區裡面的管理很森嚴，吃住都在裡面，裡面也會有餐廳，很多餐飲業者也會看上園區的商機，想在裡面賺錢。一週或兩週可能大哥或老闆會帶表現好的，及剛來到的部下去喝酒跟找女孩出來玩一晚。「這個產業鍊我必須要說目前都是中國跟台灣人居多，還有韓國和日本人涉獵，真的很佩服那名網紅的勇氣，因為闖入園區真的是一件很危險的事。」筆者說。
而筆者認為年輕人到柬埔寨絕大多數都是自願，「被騙來的大概是5%到10%，其他人大多知道自己要到柬埔寨幹什麼，基本上都是想來做網投。說真的想要闖沒問題，但自己選的路真的要自己去負責，高獲利同時也是高風險，到最後做得不好或是發生一些事情才在哭天喊地。想想你的親人，也為自己負責，想選這條路，就該知道後面的風險有多大。」
筆者也指出，如果自己或親人真的不幸遇到上述事件，請不要做強烈的反抗，先配合，要不然真的人間蒸發都有可能。「找機會再脫離尋求協助，西港的黑白兩道基本上都有一定程度的掛勾，如果護照被扣留，放棄掉都沒關係，雖然台灣在柬埔寨沒有辦事處，但如果真的失去護照或是遺失，可以尋求當地台商自組的協會尋求協助，這是在柬埔寨比較可以信任的台商協會，他們會真的很熱心幫助你處理一切的事，包括辦理護照等，會寄到越南去處理，雖然流程會有一點複雜，但一定可以順利的幫助你回國。」
另外，即便詐騙案頻傳，「廢臉書」筆者仍認為，東南亞是個在未來十年內都是很棒的發展市場，如果要來發展奮鬥相當贊同，「但不要想著高獲利低風險，然後輕鬆賺，這是不可能的，請抱著真的有想要開展跟吃苦的心來，你一定會有收穫的。」筆者更明白指出，「如果真的想要到國外奮鬥，東南亞的確是蠻缺專業的人才，只要你的語文能力可以、有專業技術和肯吃苦，薪資一定可以到六位數。」
「廢臉書」筆者覺得大眾媒體應該強調是台灣人跟中國人跑來柬埔寨騙自己人，並非柬埔寨人或東南亞人騙台灣人和其他國家的華人。「柬埔寨的國際名聲臭掉，倒霉的卻是柬埔寨的人民被污名化。希望台灣人不要再相信一些可以輕鬆賺大錢的機會跟工作，背後一定有詐，請各位多加思考！」