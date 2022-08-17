要提高警覺！「3星座」年底前犯小人　命理師曝化解法

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第三名、白羊座
年底前代表突發狀況、分裂的「天王星」將在你的玄秘宮逆行，請你一定要特別小心了，如果你在工作、金錢、愛情上突然跌跤，很可能是因為身後小人在暗地作祟，且由於天王星逆行的「玄秘宮」代表秘密、隱藏的敵人，這使你幾乎很難抓到陷害你的小人到底在哪，這種看不見的敵人，最讓你膽跳心驚。
提醒想避開躲在背後小人的白羊，可以多穿搭黃色服飾，帶給自己正向、陽光、積極的好運氣。
第二名、巨蟹座
年底前占星上的第二大凶星「火星」在你的玄秘宮逆行，讓你感覺做事越來越不順，特別是背後總有小人暗暗埋伏，就等著抓你錯處，但你又礙於對方的身份地位，而不得不繼續忍耐。這種憋屈惱火的感覺，讓你在面對親近之人時，越來越管不住自己的情緒，儘管你努力克制了，但還是讓有心人看出你的不滿，而去大做文章。
提醒你無論碰到任何困境，都要注意脾氣，避免說出情緒化的字眼，才不會被小人揪住錯誤。盡量減少綠色服飾穿搭，這樣讓你減少愛與人攀比的個性。
第一名、雙子座
年底前「火星」會在你的命宮逆行將近三個月，你可要特別注意，原本就愛交朋友的你，會在這個期間遇人不淑，在小人伺機引導下，做出各種無法輓回的錯事。你剛開始還以為對方是朋友，殊不知對方就是故意接近你，在你耳邊各種教唆挑撥，不只讓你跟原本信任的親朋好友離了心，更利用你的仗義與衝動而做出許多錯事。
提醒你一定要看清誰是值得信任的人、誰是小人，別讓自己的真心被辜負了，還傻傻地當借刀殺人的那把刀。可以試著穿搭白色服飾，讓眼睛明亮、潔白，更看得清事實。
除了犯小人劫的3星座外，艾菲爾老師也整理出了，年底前「貴人降臨」的3星座：
第三名、獅子座
年底前獅子座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。
年底前無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力丶還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。可以搭配紅色服飾，讓自己更加紅火。
第二名、射手座
年底前射手座的關係宮迎來火星助力，也許你一直懷著創業的夢想、或是渴望工作發展能更上層樓，你的另一半或是密友會是你的神隊友，替你打點創業所需的大小事，牽線助你圓夢的人脈、指點你工作上與人相處以及你未被挖掘的潛力特質，使你更懂人際斡旋、對自己更有自信。生活上也替你料理繁瑣雜事，你可以無後顧之憂向前衝。
單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在年底前張開雙手就能收穫戀情與工作，根本就是人生勝利組！試著用綠色服飾，讓自己更幸運。
第一名、天蠍座
年底前天蠍座的＂人際宮＂有金星眷顧，是諸事順遂丶事業開展的時刻，貴人更是多多，不管是創業丶或上班族丶甚至待業丶面試考試者，貴人都能給你有利的幫助，讓你離成功越來越近。
財運上，可以多和長輩丶朋友相處，有疑問也不要顧慮太多，直接提問就對了，因為他們就是你年底前的最佳貴人，不只能傳授你經驗丶幫助，更能對你的未來給予最佳建議。多利用藍色服飾做穿搭，讓自己看起來更沈靜、穩重，令人信賴。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。