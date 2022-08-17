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石斑價跌一成！漁業署：回歸平常年　減養條件曝

▲近期兩岸關係升溫，中國對台動作頻頻，接連禁止石斑、白帶魚、竹筴魚等農漁產品進口。（圖／記者許若茵攝）
▲近期兩岸關係升溫，中國對台動作頻頻，接連禁止石斑、白帶魚、竹筴魚等農漁產品進口。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-08-17 18:58:57

近期兩岸關係升溫，中國對台動作頻頻，接連禁止石斑、白帶魚、竹筴魚等農漁產品進口。根據漁業署統計，今年漁產品價格約比去年同期調漲5%到10%，但部分品項如石斑、台灣鯛價格跌幅約1成，漁業署長張致盛接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，石斑魚今年價格僅是回到平常年，台灣鯛的價格也不低，目前產銷狀況上升平穩，還沒有到需要減養的程度。

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中國近2年來對台動作頻頻，在去（2021）年228連假時宣布隔月起禁止台灣鳳梨進口，又於中秋連假時宣布禁止釋迦與蓮霧進口，今年6月農委會主委陳吉仲甫確診新冠肺炎，中國又以石斑魚檢出禁藥禁止石斑魚進口，並再以檢出包裝新冠肺炎病毒陽性為由，接連暫停白帶魚與竹筴魚進口一週，另澳門與香港也分別表示檢出台灣芒果新冠肺炎陽性銷毀共逾300公斤貨品。

隨著美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行旋風抵台，並會晤總統蔡英文，中國再啟動連三波制裁手段，本（8）月1日先宣布將台灣近上百項的食品狀態改為「暫停進口」，3日中國商務部決定暫停天然砂對台灣的出口，以及暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

▲中國禁台食品進口一覽表。（圖／NOWnews今日新聞）
▲中國禁台食品進口一覽表。（圖／NOWnews今日新聞）
近日陳吉仲受訪時強調，目前台灣所有的產銷調節非常正常，不會進行轉作或是減養，「我們不會因為中國這樣的打壓而退縮」，除祭出4大措施因應，包含透過內銷、外銷、融資貸款與國際貿易申訴，並再推行農遊券搶救台灣農漁產品。

根據漁業署統計，本期石斑魚平均價格每公斤200.8元，與去年同期每公斤223.4元相比，跌幅10.1%、本期台灣鯛平均價格每公斤52.3元，與去年同期每公斤57.7元，跌幅9.4%，而竹筴魚本期平均價格每公斤35.8元，與去年同期每公斤36.4元相比，略跌1.6%。

另本期白帶魚平均價格每公斤161.4元，與去年同期每公斤113.9元相比，漲幅高達41.7%、中秋節熱門品項如魷魚、秋刀魚、白蝦也分別上漲17.4%、15.4%與8.4%，另午仔魚上漲6.3%。

漁業署提到，石斑魚外銷市場轉內銷後，因市場交易量增，產地價格約每公斤219元，較去年同期每公斤224元低2.2%，午仔魚產地價格每公斤223元公斤，較去年同期每公斤213元漲4.7%，而秋刀魚因今年漁獲尚未返港，預期價格較110年上漲，至於阿根廷魷漁獲量減少59.1%，港邊大宗交易價約每公斤93元，較去年同期漲32.9%。

▲水產品行情均價比較。（資料來源／漁業署、製圖／許若茵）
▲水產品行情均價比較。（資料來源／漁業署、製圖／許若茵）
對此，張致盛接受《NOWnews今日新聞》時說明，去年石斑魚有外銷，且中國受到寒害影響，對石斑魚需求殷切，因此去年石斑魚價格拉非常高，不過今年的平均價格約為近年來的平均值，大概是回到平常年，至於台灣鯛「這個價格並不低」，有時因為外銷、氣候等因素，價格就會比較高。

被問及是否有可能會減養時，張致盛回應，目前價格變動還沒到需要減養的程度，監控價格為成本與部分利潤價總和，若是品項價格低於監控價格，會有產業調節措施，只是現階段都還沒觀察到那種狀況，「看起來到目前為止都還蠻平順的」，產銷狀況上升平穩，預估今年不會啟動減養措施。

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