石斑價跌一成！漁業署：回歸平常年　減養條件曝

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隨著美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行旋風抵台，並會晤總統蔡英文，中國再啟動連三波制裁手段，本（8）月1日先宣布將台灣近上百項的食品狀態改為「暫停進口」，3日中國商務部決定暫停天然砂對台灣的出口，以及暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。
近日陳吉仲受訪時強調，目前台灣所有的產銷調節非常正常，不會進行轉作或是減養，「我們不會因為中國這樣的打壓而退縮」，除祭出4大措施因應，包含透過內銷、外銷、融資貸款與國際貿易申訴，並再推行農遊券搶救台灣農漁產品。
根據漁業署統計，本期石斑魚平均價格每公斤200.8元，與去年同期每公斤223.4元相比，跌幅10.1%、本期台灣鯛平均價格每公斤52.3元，與去年同期每公斤57.7元，跌幅9.4%，而竹筴魚本期平均價格每公斤35.8元，與去年同期每公斤36.4元相比，略跌1.6%。
另本期白帶魚平均價格每公斤161.4元，與去年同期每公斤113.9元相比，漲幅高達41.7%、中秋節熱門品項如魷魚、秋刀魚、白蝦也分別上漲17.4%、15.4%與8.4%，另午仔魚上漲6.3%。
漁業署提到，石斑魚外銷市場轉內銷後，因市場交易量增，產地價格約每公斤219元，較去年同期每公斤224元低2.2%，午仔魚產地價格每公斤223元公斤，較去年同期每公斤213元漲4.7%，而秋刀魚因今年漁獲尚未返港，預期價格較110年上漲，至於阿根廷魷漁獲量減少59.1%，港邊大宗交易價約每公斤93元，較去年同期漲32.9%。
對此，張致盛接受《NOWnews今日新聞》時說明，去年石斑魚有外銷，且中國受到寒害影響，對石斑魚需求殷切，因此去年石斑魚價格拉非常高，不過今年的平均價格約為近年來的平均值，大概是回到平常年，至於台灣鯛「這個價格並不低」，有時因為外銷、氣候等因素，價格就會比較高。
被問及是否有可能會減養時，張致盛回應，目前價格變動還沒到需要減養的程度，監控價格為成本與部分利潤價總和，若是品項價格低於監控價格，會有產業調節措施，只是現階段都還沒觀察到那種狀況，「看起來到目前為止都還蠻平順的」，產銷狀況上升平穩，預估今年不會啟動減養措施。