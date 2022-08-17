五星逆行前夕！4星座「小確幸爆棚」　摩羯將被財氣淹沒

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩羯座：財氣淹沒
五星逆行前，金木連線摩羯座的資源宮位發威，是財神眷顧你的大好時期。偏財運爆棚的你，有可能隨意走在路上都能撿到錢、投資已久的項目大開紅盤、友人歸還一筆為數不小的欠款、他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎、讓你一時之間被滿滿財氣淹沒，在睡夢中都是笑嘻嘻的好心情。
牡羊座：戀愛大好
五星逆行前，木星與金星分別待在牡羊座的命宮與戀愛宮位，聯手射下愛神的箭，你的個人魅力與桃花運在此時爆棚大開，你有滿腔的浪漫情懷，渴望身邊能有人與你共譜戀曲，記得多出入文藝氣息的場所，容易結識優質對象，你將很快就墜入愛河，若是有伴者好好把握夏天的尾巴，將關係推進到下一個階段。
雙子座：貴人際遇
五星逆行前，木星與金星在雙子座的人際交流宮位同步連線，此時你特別容易在公眾場合中，相識與你志同道合的朋友，或是來自不同領域的朋友，在你有困難的時候對你伸出援手、在事業上為你推波助瀾，加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，或是吸引許多人來成就你想完成的事情。
雙魚座：吸金體質優良
五星逆行前，待在雙魚座財帛宮的木星雖然正在逆行中，不過有金星力量的加持，此時你的吸金體質還是一樣優良。原有的工作與事業得到金主挹資、或是心懷創業夢想的你得到門路與資源、也可能是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，甚至加碼合作資金，讓你數著業績分紅獎金數到手軟。
五星逆行前十二星座【小確幸】關鍵字
牡羊【戀愛大好】、金牛【家和事興】
雙子【貴人際遇】、巨蟹【脫離苦海】
獅子【光芒四射】、處女【輕鬆愉快】
天秤【前途看好】、天蠍【人生美滿】
射手【遠離小人】、摩羯【財氣淹沒】
水瓶【你儂我儂】、雙魚【吸金體質】（編輯：李惠婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。