朱芯儀開刀後首露面！大方曝最新病況　直言：「不放棄就有活下去的機會！」

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至於手術部份，朱芯儀說，其實是開刀一次，另外一次算是小刀。因為傷口很大，基本上血水本來都會透過身體自行吸收，但那一次腫很大，壓到胸口造成喘不過氣，很不舒服。醫生觀察三個禮拜後，也嘗試過針筒抽血水仍抽不出來，最後才決定再開一次刀。那一次是門診手術，手術結束後即可去休息。現在算是右邊乳房切除需重建，左邊還有腺瘤，等待右邊全部療程施打完，再去做左邊乳房的處裡，端看醫生的專業怎麼做。有記者問到是否有變瘦？朱芯儀坦言，其實沒有變瘦！因為之前打化療藥會水腫，特別是乳癌藥會腫得比較厲害；現在沒有施打化療藥物，看起來就沒有那樣豐潤。
至於目前生活狀況，朱芯儀也大方分享。一開始得知罹患乳癌，就像各位一樣，我也被嚇到了，只能努力化療，期間甚至不覺得自己可以熬過去。但是，就那六次，我一樣熬過來了！因此也很想鼓勵所有朋友：「不要害怕正規治療，雖然過程很痛苦，我都熬過來了，你們一樣可以！」關於副作用，也不見得像我一樣脹氣很嚴重，發生在每個人的身上感受力不同，副作用也不一定百分百相同。她勉勵大家：「如果你跟我有同樣情況，不要害怕副作用不去面對！很多早期癌症，早一點發現，早一點面對與治療，其實存活力很高！」像很多病友也常傳訊息給我打氣說，自己的親友們，雖然罹患癌症，但十年、二十年都活得很好。大家不要害怕副作用，勇敢去面對身體上的不舒服，身體一點點異狀，都要正視與治療。
提到乳癌，朱芯儀也表示，聽說前期的治癒率非常好！前陣子在台灣病友協會上聽到很好的話語：「四期癌症，都不一定是末期！所謂的末期，即是醫生說：不好意思，已經用過所有的藥都沒用，產生抗藥性沒有藥醫。只要有藥物可以打，治療可以做，你都不要放棄，都有活下去的機會！」會公開向大家說明病況，也是希望用我的例子當作教材。她也感謝每次回診都會收到暖心的鼓勵與加油，甚至有一次回診，還有阿公直接跟自己說：「妳很棒，救了我太太！」現今社會，癌症並非罕見的事，在大家的身邊都會遇到。如果我能發揮公眾人物的力量，讓大家去正視，我會感覺自己做對一件事情！
至於身體右邊乳房切除，是否內心有接受這件事？朱芯儀坦言，其實還沒有！兒子曾打趣笑我禿頭，當下還是會愣一下，而後慢慢接受。現在頭髮長了一點，所以也開始反擊「我只是頭髮短一點，少了一點！」現在頭髮是當兵的長度，濃密度還是很高。家人們都沒有把我當病人看，因為自己講話還算中氣十足。
至於乳房重建的進度？朱芯儀說，等屆時打完藥物，繼續修復到OK的程度。當初是用肚皮的組織去補胸部，目前有一些疤痕組織，胸部沒有痛感，但有接觸的感覺。曾經躺在病床上有絕望過：「人生就是這樣！」但過一陣子則慢慢接受：「我還活著，覺得要開心！」也很感謝老公、家人、婆婆、爸媽等，用體力與精神支持與幫助自己，病友朋友都會鼓勵與聯絡我。她暖心勸說：「有時候你多一句鼓勵，病友們會更有能量。」
朱芯儀也坦言，大家沒看到自己的這幾個月都很煎熬，因為無法好好睡覺、傷口不舒服，心情也不是很好。沒有那樣快出現在螢光幕前，也是因為還沒有修復好，心情沒有那樣開朗，無法鼓勵別人，我站出來沒有說服力。現在願意走出來工作的原因則覺得，一直待在家裡也不是好方法，如果有一點點工作，跟人群有一點點互動，也比較不那樣負面。至於未來的工作量，朱芯儀坦言：「從以前到現在都會不會逼迫自己，有體力就去做！」如果遇到基金會邀約，或者與病友有關，鼓勵她人的邀約都很願意去做。朱芯儀預計9月繼續開始拍YouTube影片，分享自身經驗。
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