跨世代／揭政治工作「三高一低」　苗博雅：堅持靠核心

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苗博雅分享，從社會運動轉至政治工作，最主要的關鍵就是核心價值、核心動機，「那我的核心動機是什麼呢？」8年前的318佔領立法院時，自己以一個社運工作者的角度參與，清楚看到了社運有高價值，但也有明顯的侷限，2014年3月底，台灣有史以來最大的遊行，50萬人踏上凱道都無法撼動當時執政的馬政府一絲一毫。
苗博雅說，作為一個社運工作者，看到了這樣的極限後，自己認為這是我們在政治場域內的盟友還不夠多，當然投身政治工作的人也不夠多，「但這就有點像是一群老鼠在討論誰要去掛貓鈴鐺的故事，最嘔的結果就是沒有人去做」
苗博雅表示，因此自己2015年才去打了一場幾乎不可能贏的選戰，「因為我認為此時此刻，應該要有人開拓這塊非常艱困的區域」，如同黃捷剛剛所說的「身經百戰」，自己受到的抨擊不在話下，堅持到現在就是因為不斷督促自己把「核心練好」，把核心練好了，即使沒有經費、沒有資源、沒有人，那剩下的只是「技術性」問題。
而論壇中間，苗博雅指出，「『早知道就好了』其實就是一種後悔的情緒」，那麼在參政中有沒有什麼是後悔的？但後悔是一種對於政治工作沒有益處的情緒，因為政治工作是高壓且快速的，每天日子都在前進，後悔是一種沈溺在過去的狀況，可以把這樣的情緒做微調，調整成「下一次我會怎麼做」，「早知道就好了」是一種拉住自己的情緒，但「下一次該怎麼做」是一種推進的力量。
苗博雅強調，在自己3年的社運工作與7年的執政工作中，有非常多的挫折，「我曾經在司改運動中救援過非常多的冤案，但也很遺憾也有不少個案在過程中被執行死刑，其中杜氏兄弟案是他接手的案子，正當他們已經在向社會大眾說明案情時，馬政府簽署了死刑執行令，這當然是一個非常重大的挫折，「兩個生命就這樣消失，無法彌補」。
「有時候這樣的挫折是大到無法想像的，如果常常自問『如果怎麼做會不會不一樣』，會是非常大的負擔，在座的各位都很年輕，如果想再社運、政治運動上要做得長久，『下一次我會怎麼做』的思維會是更有幫助的」。苗博雅指出，甚至是黃捷和同座的立委林昶佐經歷過罷免大戰，這種強度的措施是可以讓一個人的身心都承受極大壓力的，「但我們活過來了，在烏雲密佈、狂風暴雨之中，要回頭思考指引方向的北極星是不是被遮住了？是不是失去方向？」不管是執政或是在野都要有方向，執政沒有方向就是迷航，監督沒有方向就是為反而反。
而自己的方向來自為何？苗博雅說，自己小時候常常聽到上一代說「台灣的未來，台灣國家的定位，就交給你們下一代處理了」，也就是我們這一代，我們這一代遇到了中國要併吞的強烈惡意，他心中的北極星就是「希望台灣可以成為一個足夠強壯的國家，可以抵禦來自外界侵略的惡意，所以我們的下一代，不需要像我們這一代，還要擔心自己的國家隨時會被其他敵人消滅，當有了這個方向，所有的政治工作目標就是朝著這個理想前進」。
苗博雅進一步說明，「這個題目是不是太大了？是不是關心一些民生問題比較好？但如同我剛剛說的，把台灣建設成一個足夠強壯的國家，當然也包含這些議題，因此自己在議會中也包含，我們需要的不是『早知道』，我們現在知道怎麼樣做可以做得更好，堅定的朝著目標往前進吧，尤其是年經世代，年輕人擁有最可貴的一項就是挑戰的勇氣，我相信在年輕人的身上，一定要看到這樣挑戰的勇氣，朝著自己心中的北極星前進吧。」