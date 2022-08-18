8月下半月「12星座」運勢曝！這位工作受肯定　感情甜蜜

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工作注意態度，情感注意溝通
本月職場運勢要留意與上司的關系，雖然你的工作能力不錯，但有時後會讓人覺得說話會有一點不是很尊重，氣勢太焰反而容易會讓人有反感的情況，還是要留意周邊人看你的態度，另外有機會碰到更重用你的人，而你也可以評估看看是不是你想要的工作，若是可以去嚐試看看這對你是好的。
情感方面有情人的牡羊朋友們最近會與另一伴常有溝通上的問題，兩人還是要多多包容彼此這樣感情才會走的久，單身的牡羊朋友最近會急於想要談感情，但千萬不要太過衝動，還是多多評估跟相處再決定要不要發展會比較好，衝動反而容易會壞事。
財運方面，要注意物慾的問題，最近容易有衝動消費的情況，不要太過衝動還是要克制一點才是。
金牛座
工作受到肯定，情感依然甜蜜
本月職場運勢金牛朋友平常是很低調的，但因為你的能力漸漸受到肯定，而你的工作態度也非常穩定，上司們也會希望你能把自己的格局再作大，若有一些往上升遷的機會，千萬不要錯過雖然你會害怕，但你要相信你自己是有能力的，而這個機會可以讓你學習到更多的事物，是值得去嚐試的。
情感方面有情人的金牛朋友們，你們的感情依然很甜密，但有時後會太在意外人的話法，影響自己在感情上的表現，其實一切順其自然就好感情是兩人的事不需太在意外人眼光，單身的金牛朋友們可以透過親朋好友幫你介紹新對象，有旁人幫你看著可以去掉一些奇怪的人是好的。
財運方面，最近對投資會有一些想法，可以稍微研究有興趣的項目可能會有一些心得。
雙子座
工作雜事變多，情感多些互動
本月職場運勢雙子座的朋友會感覺有愈來愈忙的感覺，之前在工作上有一種過一天算一天的感覺，但也因為想要多多衝刺的原因，會開始為自己著想什麼工作對未來會有所幫助，自己也可以多留意一些海外的工作機會，會有一些貴人給你相關資訊，若是你有興趣可以多接洽也許會找到你想發展的方向。
情感方面有情人的雙子朋友們，最近兩人容易會因為生活忙碌相處品質有一些下降的感覺，還是要給彼此多一些關心，不要因為太熟而忽略一些小細節，單身的雙子們，你們需要多一點時間沉澱內心世界，你們要發展新關系不是難事，但找到對的人確有挑戰，若是想要一個穩定的關系，先把自己的內心安住才是重點。
財運方面跟人有合夥關係的雙子座要注意金錢上的分配，以免會有糾紛。
巨蟹座
工作注意人際，情感多些表達
本月職場運勢巨蟹座的朋友們，最近跟同事相處會覺的有一點壓力的感覺，尤其是在溝通上容易碰到固執的人，這樣會讓你覺的有點難做事，但這也是一個你學習真正溝通的機會，而不是用過往一昧容忍的方式帶過，還是要真誠點出某些重點，這樣事情才有機會突破某些盲點有進展。
情感方面巨蟹座的朋友們，你們是需要另一伴的支持，但有時後對方總是不太懂你要的是什麼，所以你願意表達你想要的是什麼，這樣兩人相處才不會有障礙，單身的巨蟹朋友們，你們對於新戀情總是保持一種又封閉又害怕的狀態，若是開展新關係就要放下過往的一些事宜，不要讓舊戀情舊人影響你戀情的進展。
財運方面，不要作一些情緒性的消費，這樣會讓你存不到錢，記帳習慣會讓你的錢存的更快。
獅子座
工作事情變多，情感穩定加分
本月職場運勢獅子座的朋友們，會覺得身心都感到非常的過勞跟忙碌，你的工作量的確是有一點大，要不然就是你花很多時間在工作確發現你的收穫成績不如想像中那樣的好，但其實這個月你不要得失心太重，反而讓自己順著宇宙之流的安排，你會感覺到來找你的人、事、物都是要來給你一些訊息的，不管成效如何，你都會學到一些新的事物。
感情方面有情人的獅子座的朋友們，兩人的感情有愈來愈穩定的感覺，雖然偶爾還是會有小爭吵，但兩人還是有種愈來愈懂彼此的感覺，單身的獅子朋友們，其實你們也單身一陣子了，是時後可以看看一些身邊對你的好的人，雖然好感度還沒有到很多，但條件不錯的人可以慢慢認識。
財運方面在投資方面會有一些想法，但還是要多多評估不要衝動進入市場。
處女座
工作表達錯誤，情感多些空間
本月職場運勢處女座的朋友們這個月與同事間的關係要特別的留意，你容易在表達一些事的時後讓對方感到有一些壓力，所以要先想好怎麼溫和的說才不會讓彼此在溝通上造成太大的誤解，另外需要多一點動力在工作上，這個月會有一點懶懶累累的感覺，旁人都覺得你有氣無力。
情感方面有伴侶的處女朋友們，這個月需多給雙方一點空間相處會比較好，也許各自都碰到一些生活上的難題，多一點空間冷靜思考會是比較好的方法，單身的處女朋友們，你們這個月容易會落於單戀的情節裡，有時後想要一段新關係是需要勇氣，讓對方知道你的心意，不會是壞事，就沒有成功你也放下一顆石頭。
財運方面，正財運是加分的，可以在薪資福利這部份多作一些爭取。
天秤座
工作茫然感強，情感容易爭吵
本月職場場運勢天秤座的朋友們，你們這個月份會感覺工作有一種茫然的感覺，不是因為你們沒有能力，而是面對目前的工作有一種日覆一日沒有動力熱情的感覺所以茫然工作的意義到底是什麼，這個時後你們需要是多發展一些工作外的活動去體會，這樣才能找到你工作上的初衷與熱情。
情感方面有情人的天秤座的朋友們，你們之前容易會為了一些小事而吵鬧不休，但其實這個月看來會覺得之前爭吵的事是無聊根本不用花那麼多力氣在生氣，和平自在相處就好了，給彼此多一點包容心跟幽默感，單身的天秤朋友們，你們對於新戀情會有猶豫不決的現象，雖然想要踏入但總是害怕最後還是會受傷，其實愛就愛了就去作吧。
財運方面，最近會有一些朋友介紹投資商品，但還是要三思才行。
天蠍座
工作多些樂觀，情感有些冷戰
本月職場運勢天蠍座的朋友們，你們經歷先前的一些磨難，而這個月在事業漸漸會讓人肯定你的表現，而你也要用一個樂觀的心情看待事業的未來，若是一直處於焦慮悲觀的情況，反而會影響自己在事業上的企圖心與進展，也許接下來會有一些新的機會要你去冒險，雖然還是有一些不安的因素，但你要勇敢接受新機會才會讓格局更上一層樓。
有情人的天蠍朋友們，這個月份與另一伴容易會有冷戰的感覺，也許是你太受歡迎情人總是會有沒安全感的感覺，多給對方一些保證會對你們的關係比較好，單身的天蠍朋友們，需要一些愛的勇氣再進入一段新的關係，也許過往的黑暗戀情讓你覺得無力，但光明的那面還是會到來。
財運方面，需細心的整理過往的用錢態度，做一些改變會對你的財庫更好。
射手座
工作自信不足，情感多些出遊
本月職場運勢射手座的朋友們，這個月你們在工作上容易會面臨一些選擇，可能有機會要你接一個比較困難高等的階級任務，但你總是覺的自信心不夠能力不足，但要跟你說的是，不要害怕失敗而不接，反而有這樣的機會去作歷練，你才有機會讓自己的等級更上一層樓，所以可以試試看那個你不熟悉的領域也沒有關系。
有情人的射手座朋友們，這個月你們適合安排一些出遊，兩人平常太過忙碌趁這個出遊的機會好好相處，也可以厘清彼此的一些認知，單身的射手朋友們，你們對於感情有種很看淡的感覺，覺得沒有實力或好的條件不會有好感情，但其實並沒有你想的那樣悲觀，對的人總是在一個感覺上就決定了。
財運方面，這個月份想要花費的事物實在太多，還是要做一些取拾才行，不要衝動消費。
魔羯座
工作備受重視，情感莫給壓力
本月職場運勢魔羯座的朋友們，你們在職場上愈來愈備受重視，當然責任也負擔也愈來愈大，但也因為這樣你會給自己很大的壓力，其實不要看的那麼嚴肅，好好享受現在的工作機會，會是一個不錯態度，這樣不僅會讓你在工作上得到更高的成就，而你的身心也不會被壓的喘不過氣來，開心自在就好相信自己。
有情人的魔羯朋友們，這個月另一伴會感覺你特別的有壓力，雖然想分擔你的壓力確有種無能為力的感覺，兩人還是順其自然的相處就好，單身的魔羯朋友們，你們容易對喜歡的人太過執著，不要因為還沒有結果就不開放新的機會給別人，還是多看看比較會是比較好的。
財運方面，你們對於金錢方面是很小心的，雖你的正財運還不錯，但若想增加一些新的財路可以研究一些投資的標的物。
水瓶座
工作切莫比較，情感多些分享
本月職場運勢水瓶座的朋友們，會覺的這個月與同事相處容易會為了一些小事而不愉快，當然也會有一些人看你之前在職場上很順利，會有一些比較利益的心態出現，但你還是要睜一隻眼閉一隻眼就好，不要過度的在意計較，不然會影響你在工作上的表現，另外與上司的關係這個月也要打好關係，這會決定你接下來怎麼被安排的一個情況。有情人的水瓶朋友們，你們是很好的情人也是很好的朋友，可以彼此分享彼此成長，但有時後太想對方接受自己的意見，反而會忽略對方的自主性，還是要尊重對方想作的決定才是，單身的水瓶朋友們，你們要多一些可能性去認識新朋友，不要躲在自己的世界與人分離這樣反而失去桃花的機會。
財運方面，正財運旺，可以多留意一些兼差的機會。
雙魚座
工作切莫倦怠，情感闡述內心
本月職場運勢雙魚座的朋友們，你們會覺得工作上有一種看不到的茫然感，但其實你不要太過慌張，只要你們繼續練習你們的專業，一定會有出頭的一天，切記不要哀聲嘆氣怪這世道不景氣，這樣反而會讓人覺的你的負能量太強，不想跟你一起工作，多多散發正面能量才是。
有情人的雙魚朋友們，與另一伴有愈來愈穩定的感覺，雖先前還會有一些不確定感，但這個月兩人會有機會說明白，讓彼此的內心更堅定彼此的感情，這對你來說是一件好事。單身的雙魚朋友們，你們的桃花真是數不清，但你也因為會看不清，所以容易落一些奇怪的關係，若是自己看不清還是可以請朋友幫你。
財運方面，會有亂花錢的情況，還是要做好事業規劃，這樣才不會要用到大錢時而感到無力慌張。（編輯：郭佩蓉）
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