棄台積電400萬年薪！男換「1地」剩90萬被罵傻 網讚聰明
擁有一份高薪的工作，相信是大家夢寐以求的，而擁有「護國神山」稱號的台積電，近年來成為許多人求職的目標，但台積電的高工時和壓力，一直以來也備受關注。對此，就有網友指出，表哥在台積電年薪高達400萬，卻選擇跳槽「1地」，年薪直接只剩90萬，親戚們紛紛認為這舉動相當傻，但內行一看反讚「聰明到爆！」
原PO於PTT八卦板表示，表哥在台積電工作10年，好不容易熬出頭，當上主任工程師，年薪也都有300-400萬左右。怎料，表哥上個月決定跳槽到工研院，年薪瞬間只剩下80-90萬。表哥的舉動被親戚認為相當傻，「工時雖減少了不少，但薪水少更多」，而表哥今年已經40歲了，這讓他好奇詢問「真的笨嗎？」
問題一出，卻引來許多人大讚聰明，「聰明，去養老的」、「賺夠養老去吧，親戚懂個什麼」、「賺夠就養老，很聰明」、「10年已經賺幾棟房了，去中研院聰明到爆」、「很聰明啊！都40了還不快跳去養老」、「賺夠了養老啊！傻了才覺得不值」。
但也有人持不同看法，認為「工研院薪水太低，好歹找個外商吧」、「工研也要看單位就是了，我遇過一樣要爆肝的」、「工研院看單位主管，有壓力超級大的」。（編輯：陳雅雲）