超商哪款茶加鮮奶最搭？內行推「2霸主」：不輸手搖飲
夏日炎炎，許多民眾都會來一杯手搖飲，一方面解渴消暑，一方面也滿足味蕾，不過近年來物價上漲，導致民眾荷包大失血，因此就有一名網友自己購買超商茶飲搭配鮮奶製成「鮮奶茶」，也好奇大家都推薦哪款茶類？立刻引起網友熱烈討論。
這名網友在《PTT》以標題「喜歡鮮奶茶的請推薦」發文，表示自己在工作時，為了求方便會買手搖店的鮮奶茶，但是手搖飲越來越貴，因此原PO平時會買大瓶鮮奶加紅茶或是綠茶，因為超商有用鮮奶做成的鮮奶茶似乎不多，同時也好奇詢問大家有推薦那些飲品適合加入鮮奶自製成鮮奶茶？
貼文一曝光，眾人紛紛推薦自己心中的第一茶飲首選，其中最多人點名純喫茶與每招健康系列：「純喫茶+光泉鮮奶」、「純喫茶+鮮奶，絕配」、「純喫紅+光泉鮮奶，鮮奶多一點很好喝」、「純喫紅+海口鮮乳」、「每朝健康加鮮奶好喝，茶味超重」、「喜歡喝無糖的每朝加鮮奶真的很神」、「每朝紅茶加鮮奶真的推」、「有些市售茶的茶味很濃，加鮮奶還是好喝。每朝就是，我家常備」。
另外也有人表示：「推義美紅茶套鮮奶」、「麥香紅茶+鮮奶1：1」、「特上紅茶套鮮奶很讚」、「自己煮紅茶+奶」、「瑞穗低脂+午後的紅茶」、「有錫蘭、伯爵、阿薩姆、魚池18號紅玉、俄羅斯夏卡爾紅茶」、「紅茶花傳+鮮奶，五告喝拎」。（編輯：陳珮瑜）