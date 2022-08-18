台北最頂buffet換人當？老饕改吃「2家」讚哭：樣樣滿分
Buffet不僅有多樣化的菜色，還能吃到飽，是許多人聚餐、慶祝節日的餐廳首選，近日就有網友好奇問「台北最頂的buffet是哪間？」老饕一看立馬點名2強者「旭集」和「文華Café」，留言狂讚：「旭集從頭到尾戰力滿點」、「文華，樣樣滿分」。
該名網友在PTT貼文，他以「台北最頂的buffet是哪間？」為題，表示他要上台北找朋友，對方提議原PO可以任選一間buffet被請客，讓他嗨喊要吃最頂那間，因此求助大家：「我又沒去過台北，不知道哪家最優，只吃過南部也有的漢來海港和饗食，所以台北哪家buffet最頂啊？八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「寒舍跟美福不錯」、「響響…不好預約」、「饗饗沒有之一」、「饗饗，不過我覺得甜點太甜」、「目前覺得CP值來說最愛饗食」、「漢來其實還不錯」、「君悅的不錯呀」。
不過，最多人點名「旭集」和「文華Café」，「旭集吧，一般Buffet都是拿一圈就不想拿」、「旭集從頭到尾戰力滿點」、「旭集⋯然後有夠難訂到」、「現在是東方文華吧」、「絕對是文華，光裝潢就屌虐所有」、「文華，超難訂」、「文華，都排不到QQ」、「文華＋1，吃到你翻過去」、「文華，樣樣滿分」、「現在都改吃文華了，有夠讚」。（編輯：賴禹妡）