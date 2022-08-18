王浩宇嫌飲料「苦又難喝」整杯倒掉！廖老大嗆：作秀行為

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貼文一出，網友紛紛留言，「尤其是紅茶，澀得超級離譜」、「喝的是信仰」、「這樣PO文，廖大老正派人，會接受批評，會改進的」、「連廖老大你都敢惹」、「我喝過，我能體會，可能天然的卡好」、「實話！但會被廖粉出征」。
也有網友認為，「每間店都不一樣」、「你有考慮過加盟店的感受嗎？他們也要生存，你身為公眾人物，這樣公開評論難喝，加盟店生意都不用做了」、「我都點微糖，還不錯喝，波霸也好吃，感覺應該是每一家店的品質不相同，你剛好踩到地雷店」，而王浩宇也回應「再試」。
王浩宇昨（17）日又再度發文，表示「飲料店競爭非常激烈。您的東西並不便宜，剛開幕是靠支持者支持、靠您的知名度打廣告，但如果品質沒有顧好，最後就是一次店。飲料店比起夥伴生活，回購頻率要更高才能生存，經營難度不低。快速擴點不是品質不穩定的理由，因為人家只會認為：都是廖老大，消費者也不會再給機會。目前這個價位、這個設計、這個口味，最現實的問題是：如果隔壁有50嵐、清心，誰會去廖老大？ 競爭力都不足。要更便宜，還有茶魔」。
對此，廖老大也嗆辣回應「一個政壇的失敗者，應該好好服務選民，表現政績，爭取選票，這樣利用網紅飲料店炒作新聞，可悲，這種政治人物作秀行為，選民的眼睛是雪亮的，留給大眾公評」，另外針對飲料品質，有網友認為每家店品質不一，廖老大也回應「不管總公司還是加盟主，我相信每個人都會努力煮一杯好茶，關於好不好喝，每個人見解都不同，同杯茶，有人說太濃，也有人認為太淡，都是個人觀感」。
廖老大也說，他打破全台加盟體制，只要36萬加盟金，金額只有市場的十分之一而已，自然就是同業攻擊的對象，因此對於酸民的批評，他不予置評，「經濟上不允許，所以他們加盟廖老大，而非其他大品牌，嚴格來說這些加盟主相對弱勢，希望大家正面一點，給他們加油」。（編輯：郭佩蓉）