美女候選人再+1！「全台最胸里長」曬比基尼照 網被辣暈
2022年底九合一大選將至，選舉話題正夯，像是爆紅的「最美里長」候選人陳紫渝、「最美議員」候選人林京玲等，都讓網友眼睛為之一亮。不過，近來又有一組火辣女里長的照片在LINE群組流傳，讓看到的人紛紛驚呼「會噴鼻血」，原來是這位女里長參選人「高慧靜」身材相當火辣，難怪引起網友熱議。
根據《蘋果新聞網》報導，這名火辣女里長參選人的真實身分是一名護理師，是高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，她在報導中害羞表示「我知道照片在傳，快被朋友氣死，一直轉，也是怕對選舉有影響」。
據報導指出，她有意參選里長，又有朋友為了想幫她衝人氣，就將她PO在IG上的照片轉發，豈料意外引起熱議，也讓她既害羞又意外。她也說，自己是名有14年資歷的護理師，近來她對於台灣快速步入高齡化相當有感，認為若能結合政府資源，能將長照工作推展的更順利。
她也在報導中表示，挨家挨戶拜訪以後，才知道原來還有這麼多等待資源的長輩，不知道要去哪尋求幫助。因此才決定投入選戰中，希望將自己的專業奉獻到鄰里，讓更多長輩能受到照顧。
從她的IG上可以看到，她經常分享自己的生活點滴，除了熱愛運動，她也很愛吉普車、越野機車；此外，她也是一名空中瑜伽愛好者，生活可以說是多采多姿。不過從這些美照裡，完全看不出來其實她已經是兩個孩子的媽。（編輯：郭佩蓉）