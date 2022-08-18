開房間說好AA制「男友竟欺騙」！妹子傻眼：他一毛都沒付

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原PO接著說，「我知道他這陣子滿缺錢的，所以常買東西給他吃，這是我們第一次去開房，還是他提出的，我也是馬上說我們一人一半，結果竟然跟我拿全額」，讓她感受很不好，「如果直接問我能不能出，我還不會覺得怎樣，但這樣騙我真的很不行，該直接問男友嗎？ 但沒證據我付全額因為是他去結帳的，還是就假裝不知道比較好」？
貼文一出，網友全傻眼，「這樣還用問嗎？吃軟飯的當然說掰掰」、「分手了啦不適合」、「不可能房間錢還要女生出吧」、「這樣你也行喔」、「這種小氣鬼留著幹嘛」、「軟飯男妳還要？」、「爛咖，一點錢而已還付不出喔」、「天啊，這種也要AA，是有多窮」、「太摳了吧」、「開房錢也要A到底有多窮……真的扯到爆」。
後來，原PO也更新貼文，表示目前他們倆已經分手了，錢的部分她也有打給櫃檯詢問，的確是男友拿的金額，「他一毛都沒付，跟他攤牌後還裝傻說是我看錯，後面直接惱羞，沒辦法接受欺騙，果斷放生」。
原PO也說，「因為他可能也不只我一個女友吧，怕還有下一個受害者，所以來提示一下，台中人，出沒各大交友軟體，韓系帥哥，自稱設計師但其實只是半個業務」，平常除了要出門前的聯絡之外，幾乎不會跟原PO講電話，晚上也是很少回訊息，說很累都在睡覺，「常常密他都已讀我，叫我讓他冷靜，直接冷暴力我，後面再跟我說最近狀況不好什麼的，然後跟我說早就把交友都刪了，但我上去滑還是看得到他哦，初戀遇到這種人，朋友們都說他很爛，現在想想當初不早點分手真的是被鬼遮眼了吧」。（編輯：郭佩蓉）