超商麵包「長青霸主」是這款！童年靠它拯救：滿滿飽足感
台灣近年來超商林立，而便利商店除了提供多樣化的服務，還販賣多種經典又可口的美食，吸引民眾前往購買。對此，就有網友好奇詢問「長青的超商麵包霸主？」而引來老饕點名這款，大讚「超有飽足感！」
原PO於PTT WomenTalk板上詢問「有人跟我一樣月底都要靠超商麵包拯救？」他表示最近意外在超商看到「金立方」，坦承這款麵包從小看到大，「小時候零用錢還是每天跟媽媽拿10塊時，都會為了存零用錢吃它，一個可以下課慢慢啃撐好幾節課」。
而他也盤點小時候常買的超商麵包，包括巧克力捲、愛心牛奶球、蘋果麵包等等，並於文末好奇詢問「大家還有想到哪些超商麵包是大家從小就在的嗎？」
問題一出，引來不少老饕同樣大推金立方，直言「小時候最常買的就是金立方，超有飽足感」、「金立方吧～從小到大都有看到他」、「金立方配汽水/每招健康。飽足感upup」。
除此之外，也有人提及不同款式，「小時候很喜歡吃巧克力捲，一包有4個小顆的那種，喜歡從外層慢慢啃到內層，光是一顆就能吃很久XD」、「竟然沒有台式美乃滋肉鬆」、「國小零用錢一天只有50，就這幾樣輪著吃」、「肉鬆麵包吧」。（編輯：陳雅雲）