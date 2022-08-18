孩子畫「我的媽媽」畫風超寫實！全場笑瘋：還不懂求生欲
小孩子就是這麼單純又無邪，不過有時卻會無意間惹惱了爸爸或媽媽。一名網友日前分享孩子的美術成品，只見白紙上畫著「我的媽媽」，不過網友一看卻頻頻笑說：「很寫實」、「孩子還不懂求生欲」。
一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張畫作，只見這張圖畫紙上，孩子寫著斗大的四個簡體字「我的媽媽」，不過圖畫紙中央的「媽媽」看起來像是躺在床上，左腳跨在右膝蓋上翹著二郎腿，雙手拿著平板疑似正在追劇，而且仰頭的視角還露出鼻孔以及雙下巴，就連紅色的腳指甲油也不忘點綴上去，超寫實的畫風讓原PO直接寫下：「請大家推薦一下料理（小孩）的方式」。
貼文曝光後，許多網友都讚賞：「哇好棒，畫得好傳神」、「不是開玩笑，真的很有天份，觀察的角度就贏了」、「人才無誤」、「這姿勢的表現很生動耶！」、「栩栩如生！」、「有天分，好好培養」、「老實說畫的不錯，而且角度和空間感抓的很好啊」。
另外也有網友歪樓留言：「孩子還不懂求生欲」、「寫實派畫風，不可多得的人才」、「很敢！回家炒三杯」、「炸的，用炸的最香了」、「清蒸」、「孩子有先申請保護令嗎？」、「有時候太誠實的下場會很慘的」、「天下的媽媽都是一樣der」。（編輯：陳珮瑜）