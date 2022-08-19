連晨翔織毛衣不怕被嫌「娘」　熱愛手作禮物送人

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而一般男生織毛衣在外界的刻板印象覺得很「娘炮」，但連晨翔卻不這樣覺得，他說很多服裝設計大師也都是男生，所以他其實滿佩服會打毛線跟做羊毛氈這些才藝的男生，像是奧運金牌跳水選手湯姆戴利也是在場邊打毛線，甚至還有自創品牌，他幾乎是毛線不離手，大家也都覺得很可愛。
因此，連晨翔說就算因為自己的喜好被嘲笑他也不會走心，「每個人都有自己的喜好或嗜好，所以我喜歡的東西不會因別人笑而改變，就像我喜歡紫色，小時候被笑過，但是我還是喜歡到現在沒有改變。」
連晨翔覺得這個時代很方便，什麼東西都買的到，收到親手做的東西，真的會很感動，也會直接地感受到對方的用心，入行到現在收過非常多粉絲親手做的禮物，各式各樣包羅萬象，有卡片、親手編織的圍巾、手作相框、吊飾、手作餅乾、羊毛氈、拼貼畫等等 ，他是一個很念舊的人，粉絲送的東西幾乎到現在都會留著，捨不得丟掉。
連晨翔笑說自己應該屬於那種嘴笨，但是有自己的方式表達關心和愛的男友。縫衣服不行，但是做菜是完全可以的，因為在他們家做菜都基本上都是男生，除了自己之外，爸爸還有姊夫都會，所以基本上他家的女人都滿幸福的。
連晨翔笑自己是手殘黨無誤，好在他認為自己做的手工藝品都有強烈的風格，自己也還是很滿意。連晨翔說小時候認真做過卡片，送給當時的女朋友，記得對方非常「感動」，現在回想起來，要不是當時的心意太強大，不然就是當時的女孩做效果安慰他。