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連晨翔織毛衣不怕被嫌「娘」　熱愛手作禮物送人

▲連晨翔（右）織毛衣不擔心被說娘，私下也愛親手做禮物送人。（圖／三立）
▲連晨翔（右）織毛衣不擔心被說娘，私下也愛親手做禮物送人。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-19 13:00:00

連晨翔在三立、華視8點檔《門當互懟愛上你》首次嘗試純喜劇，他所飾演的高智商低情商的天才學霸李宇軒，給人感覺很疏離、不合群，但其實是不擅長與人接觸，他的學習能力超級強，任何專業只要他感興趣，都能在很短的時間內學會。而他為了賺錢，織毛衣、做羊毛氈都上手，與以往戲劇男主角人設有很大落差。

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而為了學織毛衣，連晨翔在劇組安排下，向專業的編織老師學習，他笑說：「天才總要設計做一些不一樣的事，織毛衣看起來很輕鬆，但學起來真不容易，所謂術業有專攻，隔行如隔山。」

▲連晨翔（右）佩服會打毛線跟做羊毛氈這些才藝的男生。（圖／三立）
▲連晨翔（右）佩服會打毛線跟做羊毛氈這些才藝的男生。（圖／三立）
而一般男生織毛衣在外界的刻板印象覺得很「娘炮」，但連晨翔卻不這樣覺得，他說很多服裝設計大師也都是男生，所以他其實滿佩服會打毛線跟做羊毛氈這些才藝的男生，像是奧運金牌跳水選手湯姆戴利也是在場邊打毛線，甚至還有自創品牌，他幾乎是毛線不離手，大家也都覺得很可愛。

因此，連晨翔說就算因為自己的喜好被嘲笑他也不會走心，「每個人都有自己的喜好或嗜好，所以我喜歡的東西不會因別人笑而改變，就像我喜歡紫色，小時候被笑過，但是我還是喜歡到現在沒有改變。」

▲連晨翔（右）小時候認真做過卡片送給當時的女朋友。（圖／三立）
▲連晨翔（右）小時候認真做過卡片送給當時的女朋友。（圖／三立）
連晨翔覺得這個時代很方便，什麼東西都買的到，收到親手做的東西，真的會很感動，也會直接地感受到對方的用心，入行到現在收過非常多粉絲親手做的禮物，各式各樣包羅萬象，有卡片、親手編織的圍巾、手作相框、吊飾、手作餅乾、羊毛氈、拼貼畫等等 ，他是一個很念舊的人，粉絲送的東西幾乎到現在都會留著，捨不得丟掉。

連晨翔笑說自己應該屬於那種嘴笨，但是有自己的方式表達關心和愛的男友。縫衣服不行，但是做菜是完全可以的，因為在他們家做菜都基本上都是男生，除了自己之外，爸爸還有姊夫都會，所以基本上他家的女人都滿幸福的。

連晨翔笑自己是手殘黨無誤，好在他認為自己做的手工藝品都有強烈的風格，自己也還是很滿意。連晨翔說小時候認真做過卡片，送給當時的女朋友，記得對方非常「感動」，現在回想起來，要不是當時的心意太強大，不然就是當時的女孩做效果安慰他。
 

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