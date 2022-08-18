妻看尪手機後臉綠！「相簿乾淨」疑偷吃 網反笑：好羨慕
「該不該檢查另一半的手機」一直是網路上熱門討論的話題，不看擔心自己錯過對方偷吃的蛛絲馬跡，看後卻又生出更多無端的煩惱。而一位妻子就在網路上發文，表示發現自己丈夫的手機極為乾淨，相簿中甚至沒有一張自己的照片，令她懷疑這是否是在外偷吃的跡象，貼文發出後引起網友熱議，眾人勸妻子放過自己，更有人反而笑喊：「好羨慕！」。
原PO於臉書專頁「靠北婚姻2.0」發文，表示某次查看老公的手機時，發現內部沒有雜七雜八的資料，極為乾淨，而問題是相簿裡居然一張妻子的照片都沒有，僅有小孩和工作上的照片，使她開始懷疑「請問平常出去玩的是都刪掉嗎？」，且丈夫工作每天幾乎都會加班，使她疑心再起，詢問網友自己的丈夫「是不是可能外遇了？」
多數人勸原PO放寬心，「夫妻別過得這麼緊張。把自己生活過好一點」，並提供自己的例子「我老公的也沒有我，都是廢圖上萬張」，有些甚至是自己也沒有丈夫的照片「我的手機也沒有我老公，他跟小孩拍照，我還把他切掉.....純粹看他不順眼」、「因為手機空間有限，我也都會定期刪掉『不重要』的照片」。
部分人則羨慕原PO的狀況，因為通常老公相簿中老婆照片，都與她們實際上的美貌不符「老公手機裡都只有我的醜照」、「我老公手機中我的照片，都被我偷偷刪掉，因為都是有夠醜的那種」，也有男方喊「我老婆說再拍她就封鎖我」。（編輯：李惠婷）