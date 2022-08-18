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Bump公開證據了！當事人還原真相　吼外交部出面給個交代

▲Bump公開證據了，當事人還原真相，吼外交部出面給個交代。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲Bump公開證據了，當事人還原真相，吼外交部出面給個交代。（圖／Youtube：好棒Bump）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 22:06:002022-08-18 22:14:15

Youtuber「好棒Bump」因踢爆柬埔寨詐騙台人事件，被眾人譽為吹哨者。他5月發的片中曾提到，年初去杜拜營救台人時，求助我國外交部駐杜拜辦事處受阻，16日外交部卻對此發聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，Bump倍感無奈，17日於個人IG正式與政府宣戰，今日也上傳影片，邀請當時受困於杜拜的當事人還原真相，並怒吼請外交部長吳釗燮出面解釋。

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Bump於今（18）日晚間發布影片，與受困人林姓男子一同說明完整事件。林姓男子表示，去年12月時他因受騙被困杜拜阿爾巴沙，第一次向外交部駐杜拜台北商務辦事處求助時，對方表示會為其報警，可等待一天毫無音訊，再次聯絡後，對方改口稱無法幫忙，請他繼續等待消息。後續林姓男子持續向辦事處發電子郵件聯絡，可辦事處卻回覆杜拜當地公司不會無故扣押員工護照，請他們自己與公司協調拿回，或者向當地警局申訴，令他感到相當離譜。

▲受困人林姓男子拿出當時與外交部駐杜拜台北商務辦事處通信的內容。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲受困人林姓男子拿出當時與外交部駐杜拜台北商務辦事處通信的內容。（圖／Youtube：好棒Bump）
林姓男子也曾改變策略，詢問辦事處是否能直接開車到公司樓下接應，也說明因自身語言不通，希望人員能協助他們到警察局報警，可以上要求皆被拒絕，最後甚至向他說：「那你只能自己想辦法了」。後因人蛇集團預計將他轉移到柬埔寨，林姓男子決定賭一把跳樓逃生。逃出後Bump請林男向辦事處申請臨時護照，對方回應沒有護照，後續到辦事處門口申請，也被回「誰來講都一樣，現在就是沒有護照」。

Bump擔心林男簽證即將過期，於是寫信至總統府確認，而就在總統府回函當天，早上時去電辦事處仍拿不到護照，中午接到總統回函，下午辦事處就表示護照來了，林男直呼：「哪有這麼巧的事情」。

Bump更強調，林男逃出後的機票、防疫旅館和防疫計程車皆由他協助處理，沒有多收一分錢。他也表示，若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且做這些事也並非為了得到大家的掌聲，而是受到被困者父母懇切的請求，且再次強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」，最後他怒喊，請外交部長吳釗燮給他一個交代。

網友回覆「Bump加油！！你真的辛苦了，幫助了很多人」、「因為你的影片，香港最近幾天也開始關注柬埔寨的事件了，現在幾乎每個人都知道了，感謝你的付出，減低了很多很多的受害者，代香港人謝謝你」、「BUMP謝謝你讓這件可怕的事可以被看見，還有為受害者的付出」。 （編輯：李惠婷） 


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