Bump公開證據了！當事人還原真相　吼外交部出面給個交代

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林姓男子也曾改變策略，詢問辦事處是否能直接開車到公司樓下接應，也說明因自身語言不通，希望人員能協助他們到警察局報警，可以上要求皆被拒絕，最後甚至向他說：「那你只能自己想辦法了」。後因人蛇集團預計將他轉移到柬埔寨，林姓男子決定賭一把跳樓逃生。逃出後Bump請林男向辦事處申請臨時護照，對方回應沒有護照，後續到辦事處門口申請，也被回「誰來講都一樣，現在就是沒有護照」。
Bump擔心林男簽證即將過期，於是寫信至總統府確認，而就在總統府回函當天，早上時去電辦事處仍拿不到護照，中午接到總統回函，下午辦事處就表示護照來了，林男直呼：「哪有這麼巧的事情」。
Bump更強調，林男逃出後的機票、防疫旅館和防疫計程車皆由他協助處理，沒有多收一分錢。他也表示，若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且做這些事也並非為了得到大家的掌聲，而是受到被困者父母懇切的請求，且再次強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」，最後他怒喊，請外交部長吳釗燮給他一個交代。
網友回覆「Bump加油！！你真的辛苦了，幫助了很多人」、「因為你的影片，香港最近幾天也開始關注柬埔寨的事件了，現在幾乎每個人都知道了，感謝你的付出，減低了很多很多的受害者，代香港人謝謝你」、「BUMP謝謝你讓這件可怕的事可以被看見，還有為受害者的付出」。 （編輯：李惠婷）