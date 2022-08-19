Bump公開證據打臉外交部！再爆「政府挖我過去」：很難過
Youtuber「好棒Bump」因拍攝「詐騙解碼」系列影片竄紅，踢爆柬埔寨詐騙內幕，被封為是柬埔寨詐騙事件的「吹哨者」；然而，外交部日前針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump心寒，昨（18）日憤而請受困杜拜的當事人還原真相，並怒吼請外交部出面解釋，昨晚將影片發出後，他也在IG一則限時動態指出，「真正難過的是政府帶風向挖他的過去」。
Bump昨（18）日與被從杜拜救出的林姓男子一同說明完整事件，林姓男子表示，去年12月時他因受騙被困杜拜阿爾巴沙，起初曾相外交部駐杜拜台北商務辦事處求助，並說明自己護照被扣取，但辦事處卻回覆杜拜當地公司不會無故扣押員工護照，請當事人自己與公司協調，或向當地警局申訴。
林男提到，後來人蛇集團預計將他轉移到柬埔寨，於是他決定賭一把跳樓逃生，逃出後Bump請林男向辦事處申請臨時護照，對方則回應沒有護照；後續Bump擔心林男簽證過期，於是才寫信至總統府，在總統府回函當天下午，才終於取得護照歸國。
Bump認為，若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且做這些事也「並非為了得到大家的掌聲，而是受到被困者父母懇切的請求」，並強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」影片最後更直接點名外交部長吳釗燮給他一個交代。
Bump昨晚將影片上傳，隨後又在IG發布一則限時動態提及，他真正難過的，是政府帶風向挖他的過去，他表示自己的父親已過世7年，「如果我真的有什麼黑社會背景，就不用每天過得那麼提心吊膽」，甚至強調如果外交部早一點改口感謝，他也不會氣到要公佈真相。（編輯：張志浩）