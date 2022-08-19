人妻結婚6年沒懷孕！婆婆知「悲傷真相」變臉：給我離婚
情侶踏入婚姻後不只是兩個人的事情，更代表著兩個家庭的結合，彼此該如何磨合相處，也是需要經過考驗的事。對此，就有位人妻結婚6年沒有懷孕，沒想到婆婆一知真相，竟氣得變臉要求離婚。
一名人妻於臉書粉專《靠北婚姻2.0》上投稿，表示自己罹患卵巢癌而無法生育，結婚6年現今仍沒有懷孕，因而惹來婆婆不斷逼問，夫妻倆迫於無奈只好說出實情，但婆婆一聽相當憤怒不已，「要求老公和我離婚，因為他是獨子。」
原PO無奈指出，老公雖然沒有要離婚的想法，但婆婆每天打電話來責罵，讓她心寒直呼「難道沒生育能力的女人，就不配擁有幸福嗎？難道我們女人結婚，只是生小孩的工具嗎？」
貼文一出，隨即引來網友們安慰，「結婚不一定要有小孩」、「結婚又不是為了繁殖⋯⋯」、「你們的人生是你們的，不是婆婆的」、「身體健康才是最重要的，不要在別人身上找幸福，才能長久的幸福生活下去」。
但亦有人緩頰，認為「一開始隱瞞就種下了因」、「妳應該要平常心面對，該讓位讓他們去處理，自己也是不該欺騙」、「這沒有誰對誰錯，如果自己不能生育，而另一半很在意能不能生育。那是不是在婚前就該講清楚」。（編輯：陳雅雲）